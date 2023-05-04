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04/05/2023

頂唔順幼兒吵鬧？避孕套可解決？外國經典避孕套廣告創意十足但被禁播

#數碼營銷 #孩子 #行為 #兒童 #吵鬧 #騷擾 #兒童吵鬧費 #避孕套廣告 #廣告 #創意
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　有一天在船上看見兩位外籍小女孩不停奔跑吵鬧，令到其他乘客不勝其擾，然而她們的父母對孩子的行為視若無睹，採取完全放任的態度。船上的乘客似乎也習以為常，沒有理會。遇到這種情況，應該怎樣做？


　　早前看到新聞報道，現在日本有不少餐廳禁止兒童入店內，原因是小孩容易吵鬧，騷擾到其他顧客，為了讓食客可安靜用餐，好好享受美食，所以餐廳禁止兒童入店內。原來歐美也有類似情況，事實上，愈來愈多餐廳禁止孩童入內，而且較多民眾認同這種做法。


　　在新加坡更有餐廳為了改善幼兒吵鬧的情況，特別訂立兒童吵鬧費。若小孩在餐廳內吵鬧，而家長未能好好管教子女，便需繳付10坡紙的孩子吵鬧費。據聞訂立了兒童吵鬧費之後，家長自律地看管孩子，從未有人被罰。


　　談及小孩吵鬧的問題，令我想起十多年前的避孕套廣告，片中的小孩在超級市場內失控地大吵大鬧，而在場的父親不知如何處理，感到很無奈，最後字幕出現：「請使用避孕套」，十分抵死。雖然廣告創意十足，但最後還是被禁播。


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