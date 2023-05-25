日本UNIQLO母親節廣告掀話題！善用報紙特性，小丸子母女「隔頁」訴心聲！

早前日本UNIQLO 為慶祝母親節，在《朝日新聞》及《中日新聞》刊登平面廣告，主角分別是櫻桃小丸子及她的媽媽，兩人在廣告中的真情對話，觸動無數讀者的心靈，讓不少人睇到眼濕濕。

圖片來源：IG@uniqlo_jp

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廣告中，女兒投訴媽媽囉唆，愛發脾氣，難以理解，心底卻非常感謝媽媽的關懷，可是說不出口；而媽媽則埋怨孩子不夠努力，自我中心，讓她十分擔心，其實只要孩子在身邊，已經很感恩，然而這樣的話難以啟齒。廣告中沒有一句「我愛你」，但從她們真情剖白裏感受到濃濃的愛，這也是廣告令人動容的地方。

這個廣告巧妙地運用了報紙媒體的特性，先讓讀者看到小丸子的真心話，隔幾頁再看到媽媽的心聲，若抽起中間的報紙，就可以看到二人同框的廣告，帶出只要大家能打破心中隔閡，便可開心見誠地說出自己的想法。

有很多人認為由於互聯網崛起，報紙媒體日漸式微，廣告商的投放量也減少，這個廣告證明只要有創意，任何媒體亦可殺出一條血路。廣告人，加油！

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