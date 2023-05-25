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25/05/2023

日本UNIQLO母親節廣告掀話題！善用報紙特性，小丸子母女「隔頁」訴心聲！

#數碼營銷 #廣告 #廣告創作 #平面廣告 #報紙 #紙媒 #日本 #Uniqlo #小丸子與媽媽 #創意 #小丸子
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　早前日本UNIQLO 為慶祝母親節，在《朝日新聞》及《中日新聞》刊登平面廣告，主角分別是櫻桃小丸子及她的媽媽，兩人在廣告中的真情對話，觸動無數讀者的心靈，讓不少人睇到眼濕濕。

 

圖片來源：IG@uniqlo_jp

 

 

圖片來源：IG@uniqlo_jp

 

　　廣告中，女兒投訴媽媽囉唆，愛發脾氣，難以理解，心底卻非常感謝媽媽的關懷，可是說不出口；而媽媽則埋怨孩子不夠努力，自我中心，讓她十分擔心，其實只要孩子在身邊，已經很感恩，然而這樣的話難以啟齒。廣告中沒有一句「我愛你」，但從她們真情剖白裏感受到濃濃的愛，這也是廣告令人動容的地方。

 

　　這個廣告巧妙地運用了報紙媒體的特性，先讓讀者看到小丸子的真心話，隔幾頁再看到媽媽的心聲，若抽起中間的報紙，就可以看到二人同框的廣告，帶出只要大家能打破心中隔閡，便可開心見誠地說出自己的想法。

 

　　有很多人認為由於互聯網崛起，報紙媒體日漸式微，廣告商的投放量也減少，這個廣告證明只要有創意，任何媒體亦可殺出一條血路。廣告人，加油！

 

即睇UNIQLO 報紙廣告

 

 

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