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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

20/07/2023

正視內心惡魔，才能面對它！蔡依林代言電玩遊戲化身惡之女王，令人眼前一亮！

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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　早前台灣樂壇天后蔡依林（Jolin）為電玩遊戲《暗黑破壞神 4》作廣告代言人，宣傳片中蔡依林化身惡之女王莉莉絲，又翻枱又掟櫈，大展拳腳功夫，一反平時親切形象。

 

　　《暗黑破壞神4》廣告以「擁抱罪惡，覺醒力量」為主題，帶出面對三大罪惡之源：恐懼、憎恨及毀滅的困境時，要充滿自信，才可將內心黑暗面轉化為力量，成為掌控自己的主人。

 

　　宣傳片以蔡依林名曲《惡之必要》為廣告歌，片中Jolin一頭閃亮金髪，配搭緊身黑衣及皮褲，火辣霸氣，展現莉莉絲暗黑惡女風采，令人眼前一亮。

 

 

　　蔡依林坦言很享受扮演莉莉絲，因這造型跟她在演唱會的第一套惡之女很像，她相當喜歡這種黑暗力量。Jolin更表示現實中不會翻枱掟櫈，拍廣告片時可以盡情破壞，感覺超爽。

 

 

　　宣傳片由本身也是《暗黑破壞神》玩家的著名導演陳奕仁操刀，以前衞手法帶出廣告的主題。他指出每個人心裏都有惡，正視內心的惡魔，才能面對它。

 

　　筆者的話：不經不覺這個專欄已經寫了十多年，也是時候跟大家說再見，多謝一直以來支持這個專欄的讀者。雖然專欄是以廣告為主題，但我亦想藉此與讀者分享身邊發生的小故事，或是抒發自己的一些感受，希望能引起讀者的共鳴。最後，祝願大家生活幸福美滿，日日是好日。

 

《暗黑破壞神》廣告片：



 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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