辦公室生存之道（最終回）｜向「眼中釘」求助保大局？相比朋友，有時要成功更需要敵人！

（欲知前事，請看辦公室生存之道（十一）｜從《資治通鑑》學職場攻防戰！有一種成功叫撤退，有一種失敗叫進攻！）

每次望到那部碩大無比的咖啡機，失落感便驟然而來。肥波士聲如洪鐘，罵人之聲震耳欲聾，但對我則如子姪般，雖未至循循善誘，卻也欣然施教。

「老總志不在此，玩家不成大器。」他經常跟我說的兩句話，當時不以為意。但不到十年，他的預言全都應驗。

老總走上從政之路，玩家輾轉之下去了教書，非常失意。之後他還找我去跟他的學生上課，真有點始料不及，亦帶點諷刺。當年他處心積慮的暗算我，想迫走我。一次，他負責的部門發生了一件突發事件，要派人趕赴泰國善後。

那天早上，他們在公司內反覆討論應派誰人前往，可是一時之間，適合的人選若不是出了差便是護照過期，要不就是英文不好，或沒有外國駕駛經驗等；而其他人的應變能力皆未必能夠應付這工作。

下午，玩家走來問我，是否有護照，敢不敢在外國開車等。我當然知道他的想法，就是叫我出差，但他卻有所猶豫。等到黃昏時段，他再走過來，低聲下氣的問我可否替他們出一趟差，當時我已調離他的部門，做些較為獨立的工作，而他亦已經問准老總。

我立刻致電回家，着家傭替我收拾一些日常用品和護照，坐的士趕去機場給我，我乘坐當天最後一班機飛去曼谷。

那確是一件很難完成的任務，人生路不熟，還要自行開車，要解決許多意想不到的困難。若不是玩家思前想後，耽誤了大半天，否則效果會更好。

人生充滿奇妙，這一趟歷程給我另一次證明自己獨當一面的機會，而給我表演平台的又是玩家。雖然他視我為敵，但大事當頭，他仍以公司利益為重，派我去泰國善後，他還不至於那麼壞。

些成功，需要朋友；有些成功，需要敵人。