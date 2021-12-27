高手間的惺惺相惜！Coffee Or Tea？用一杯「英式奶茶」贏得新上司另眼相看！

我是個可以「釘」在位子上，在辦公桌上工作至通宵達旦的人，我亦是個可以「串」同事門子，在人家辦公室聊過三、四小時的人。

究竟哪一個才是真正的我？哪一個才是我自己喜歡的我？

當年在中資機構，玩家是我直屬上司，工作上是我的剋星，把我折磨得體無完膚。為了應付他排山倒海的工作量，經常在辦公桌上伏案至清晨，徹夜不歸，就是要證明自己是個有能力的人。

不過，在肥波士離開後，認識了馬騮，因其長得瘦削，貌似猴子，花名因而得之。大學畢業便進了公司，他不是耀目的明星，亦不是寂寂無聞的閒角，倒是個有紮實功夫，卻又有點鬱鬱不得志的中層管理人。

剛從駐地倫敦回港，他的人脈關係早因外派多年而切斷。他有愛國熱忱，亦有工作熱誠，所以特別看不起那些阿諛奉承之徒，尤其是玩家，他們是大學同學，而且同系又是同期進入公司。

當時他被調回香港，雖已是副總，卻被投閒置散，派往管理只有平叔一個人的資料室。

我去給他交代電腦化的進展而認識他。「你就是那個飲藍山咖啡的人！」他語帶譏諷的說。因為在中資機構內，中式茶葉才像樣，喝洋鬼子的玩意，總令人有點格格不入之感。

我知道他在英國7年，即還擊︰「我也喝Earl Grey 的。」他不虞我有此一着，咄咄逼人的問我︰「你喝茶不知如何放奶下糖？」

聽出他的弦外之音是要考我對英式茶有何認識，又感受到他心中燃燒着的怒火，就是看着別去7年的機構，給一群宵小無能之輩弄致破敗中落，那種無以名狀的悲愴憤慨。

我笑着說︰「我不知方法是對是錯，不過是個住在 Oxfordshire 的老頭教我的。」然後我繪形繪聲的把那個典型的英國紳士的飲奶茶方法說出來。他笑着說︰「吹牛！」

「不是啊！我在Blenheim Palace遇見他的。」

「邱吉爾的故鄉嘛！」他說，語氣帶點「另眼相看」。

我們惺惺相惜。

多年後的今日，他曾做過幾大政黨的智囊，現在仍發揮他的影響力。