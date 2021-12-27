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27/12/2021

高手間的惺惺相惜！Coffee Or Tea？用一杯「英式奶茶」贏得新上司另眼相看！

#管理 #辦公室貼士 #職場 #打工仔 #人際關係
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    本欄每周一更新

    辦公室政治

　　我是個可以「釘」在位子上，在辦公桌上工作至通宵達旦的人，我亦是個可以「串」同事門子，在人家辦公室聊過三、四小時的人。

 

　　究竟哪一個才是真正的我？哪一個才是我自己喜歡的我？

 

　　當年在中資機構，玩家是我直屬上司，工作上是我的剋星，把我折磨得體無完膚。為了應付他排山倒海的工作量，經常在辦公桌上伏案至清晨，徹夜不歸，就是要證明自己是個有能力的人。

 

　　不過，在肥波士離開後，認識了馬騮，因其長得瘦削，貌似猴子，花名因而得之。大學畢業便進了公司，他不是耀目的明星，亦不是寂寂無聞的閒角，倒是個有紮實功夫，卻又有點鬱鬱不得志的中層管理人。

 

　　剛從駐地倫敦回港，他的人脈關係早因外派多年而切斷。他有愛國熱忱，亦有工作熱誠，所以特別看不起那些阿諛奉承之徒，尤其是玩家，他們是大學同學，而且同系又是同期進入公司。

 

　　當時他被調回香港，雖已是副總，卻被投閒置散，派往管理只有平叔一個人的資料室。

 

　　我去給他交代電腦化的進展而認識他。「你就是那個飲藍山咖啡的人！」他語帶譏諷的說。因為在中資機構內，中式茶葉才像樣，喝洋鬼子的玩意，總令人有點格格不入之感。

 

　　我知道他在英國7年，即還擊︰「我也喝Earl Grey 的。」他不虞我有此一着，咄咄逼人的問我︰「你喝茶不知如何放奶下糖？」

 

　　聽出他的弦外之音是要考我對英式茶有何認識，又感受到他心中燃燒着的怒火，就是看着別去7年的機構，給一群宵小無能之輩弄致破敗中落，那種無以名狀的悲愴憤慨。

 

　　我笑着說︰「我不知方法是對是錯，不過是個住在 Oxfordshire 的老頭教我的。」然後我繪形繪聲的把那個典型的英國紳士的飲奶茶方法說出來。他笑着說︰「吹牛！」

 

　　「不是啊！我在Blenheim Palace遇見他的。」

 

　　「邱吉爾的故鄉嘛！」他說，語氣帶點「另眼相看」。

 

　　我們惺惺相惜。

 

　　多年後的今日，他曾做過幾大政黨的智囊，現在仍發揮他的影響力。

 

 

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