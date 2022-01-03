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03/01/2022

辦公室勾心鬥角無日無之！愈有才華，愈易陷入派系鬥爭？

#管理 #打工仔 #人際關係 #辦公室貼士 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    本欄每周一更新

    辦公室政治

（欲知前事，請看高手間的惺惺相惜！Coffee Or Tea？用一杯「英式奶茶」贏得新上司另眼相看！

 

　　馬騮在英國十年，對人對事的看法也略帶點異國色彩，所以他和公司上下總有一層隔膜。人家感到他異類，他也不願和他們打交道。

 

　　我剛轉行，入了這公司，年紀和馬騮相若；又曾在英國讀書，他亦留英十年，算是有點淵源，加上我們都看不起那些小人擦鞋仔，故此特別投契。

 

　　「我行人止步了，你來日方長啊！」他酸溜溜的說。我給他沖了一杯英式奶茶，說：「『私伙』！Earl Grey。」

 

　　他取笑我說：「見人講人話，見鬼講鬼話。你不喝咖啡了嗎？」我笑著回應：「這叫做彈性，喝英式奶茶是生活：優雅；喝咖啡是生存：頂癮。」

 

　　他再發揮他咄咄逼人的本色：「那喝中國茶呢？」「喝中國茶是生命：認始歸宗。」他說：「瞎說。」我們相視而笑。他透了一口大氣，說：「我在公司已經沒指望了，你則不同，大有前途。」

 

　　當時我對公司並不認識，亦搞不清大堆職稱、職級的分別，只知道馬騮是副總、玩家是副總，走了的肥波士是副總，還有好幾個副總、助總。

 

　　「人家（玩家）副總，大權在握，手下千軍萬馬；我這個副總，大勢已去，手下單槍匹馬。」他歎著氣說。我說：「人家項羽有破釜沉舟的氣概，你卻一副英雄氣短樣子。」

 

　　「怎麼說也好？時不我予兮。」他說：「言歸正傳，我正準備做一本英文雜誌式刊物，要你幫忙。」

 

　　「甚麼事？我做得來嗎？」

 

　　「你一定做得來，不過要你在公餘時間做的。我已跟老總打了招呼。」他滔滔不絕的說：「刊物原先已經交由玩家負責，但他遲遲還未開展工作，老總怕落後於人，叫我也試試。」

 

　　他靠近我，在我身邊輕聲說：「聽說老總屬意由你去做，叫玩家負責，但玩家不想你成功，所以按兵不動。哼！他冷不提防老總叫我做，而我則找你幫手。」我開心是馬騮欣賞我的才華，卻亦為自己成為兩派相鬥的棋子而有點不快。

 

 

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