辦公室勾心鬥角無日無之！愈有才華，愈易陷入派系鬥爭？

（欲知前事，請看高手間的惺惺相惜！Coffee Or Tea？用一杯「英式奶茶」贏得新上司另眼相看！）

馬騮在英國十年，對人對事的看法也略帶點異國色彩，所以他和公司上下總有一層隔膜。人家感到他異類，他也不願和他們打交道。

我剛轉行，入了這公司，年紀和馬騮相若；又曾在英國讀書，他亦留英十年，算是有點淵源，加上我們都看不起那些小人擦鞋仔，故此特別投契。

「我行人止步了，你來日方長啊！」他酸溜溜的說。我給他沖了一杯英式奶茶，說：「『私伙』！Earl Grey。」

他取笑我說：「見人講人話，見鬼講鬼話。你不喝咖啡了嗎？」我笑著回應：「這叫做彈性，喝英式奶茶是生活：優雅；喝咖啡是生存：頂癮。」

他再發揮他咄咄逼人的本色：「那喝中國茶呢？」「喝中國茶是生命：認始歸宗。」他說：「瞎說。」我們相視而笑。他透了一口大氣，說：「我在公司已經沒指望了，你則不同，大有前途。」

當時我對公司並不認識，亦搞不清大堆職稱、職級的分別，只知道馬騮是副總、玩家是副總，走了的肥波士是副總，還有好幾個副總、助總。

「人家（玩家）副總，大權在握，手下千軍萬馬；我這個副總，大勢已去，手下單槍匹馬。」他歎著氣說。我說：「人家項羽有破釜沉舟的氣概，你卻一副英雄氣短樣子。」

「怎麼說也好？時不我予兮。」他說：「言歸正傳，我正準備做一本英文雜誌式刊物，要你幫忙。」

「甚麼事？我做得來嗎？」

「你一定做得來，不過要你在公餘時間做的。我已跟老總打了招呼。」他滔滔不絕的說：「刊物原先已經交由玩家負責，但他遲遲還未開展工作，老總怕落後於人，叫我也試試。」

他靠近我，在我身邊輕聲說：「聽說老總屬意由你去做，叫玩家負責，但玩家不想你成功，所以按兵不動。哼！他冷不提防老總叫我做，而我則找你幫手。」我開心是馬騮欣賞我的才華，卻亦為自己成為兩派相鬥的棋子而有點不快。