職場過招！如何在對手胸有成竹時殺他一個措手不及？要做足部署！

（欲知前事，請看職場做決定，切忌「自我感覺良好」！別讓眼前狀況充昏頭腦！）

福州之行後，馬騮要我做了一個非常詳盡的分析，羅列了每個樓盤的利弊、投入成本、貸款比例、宣傳銷售手法和利潤估計等。

「Perfect！」馬騮讀完報告說。我心中有一道陰霾，沒法抹得去，說：「沒那麼樂觀吧！」

「樂觀是主觀的看法，數據是客觀的論述。」馬騮自信十足的說：「我的心情好，是因為客觀分析和主觀感覺，都證明我的直覺和猜測沒錯。」他制止我說下去，叫我立刻把報告送予總務室打字付印。

打字付印代表他已經作了決定，把報告送予公司行政委員會成員審閱，再開會決定接納與否。報告是我撰寫的，裏面的數據是從不同渠道得到，亦作出三種估計：最樂觀的、一般的和最悲觀的，也在誤差方面訂在正負百分之三至五左右，可說是水滴不進，堅實無比。

心放不下是沒理由每項數據都沒有失誤，每個分析都沒有漏洞，似乎太不合理了。可是我又說不出個究竟來。

過了幾天，馬騮走來說，但他氣上心頭，說不出話來。原來玩家趁馬騮到福州實地考察時，同梁副去了東莞和廣州，美其名是開發業務，實際上是向當地領導說要參與房地產開發。

之前，曾問過馬騮為何捨近圖遠，去福州而不在廣州、東莞一帶開發項目？他說過去十年他都在英國，認識許多去福州的人，關係都在那裏。他在廣州、東莞沒關係，但玩家他們有。公司把責任交給馬騮，他便順理成章去福州。

玩家和梁副明顯是拖馬騮的後腿。他們到東莞和廣州做些鋪橋搭路功夫，然後趁馬騮開會介紹福州的開發計劃時，乘機大潑冷水，說福州太遠，富裕程度不及廣州和東莞等。

他們沒做白紙黑字的報告，表示無奪權之意；他們沒有說福州不好，只強調在廣州、東莞做會更好而已。此舉令馬騮進退兩難，因為他對此等地方毫無認識，招架也感乏力，更遑論還擊了。

整個部署有章法有理據，既給自己表演，讓老總以為他的心思是為了公司利益，又打擊了別人，在對手未冒出頭來便殺他個措手不及。