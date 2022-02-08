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08/02/2022

對手強橫、搞小動作又如何？職場上最大的失敗是「自己打敗自己」！

#管理 #職場 #打工仔 #人際關係 #辦公室貼士
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　（欲知前事，請看職場過招！如何在對手胸有成竹時殺他一個措手不及？要做足部署！


　　玩家為上位，不惜打擊異己，設局陷害梁副，派我去做馬前卒；又不擇手段，私自往東莞、廣州蒐集資料，攻擊馬騮的福州計劃。「他這樣做，擺明靠害」氣上心頭的馬騮，說不出話來。

 

　　不錯，經此一役，馬騮失去鬥志，整個人毫無生氣，說話充滿怨氣，做事變得沒章法，成了公司一個可有可無的人。

 

　　和馬騮一樣，我也不值玩家所為，但想深一層，我們亦應該檢討自己，為甚麼去做那個房地產計劃時，眼光只放在福州呢？如果我們把周邊幾個地區也納入研究之列，報告便顯得完整；縱使分析有所偏差，未能一擊即中，卻也立於不敗之地。

 

　　現在玩家毋須攻擊我們的報告，只是說出在廣州和東莞開發的優勢，已經把我們殺至片甲不留。

 

　　對手搞小動作，我們不可掉以輕心；對手強橫，我們不可畏首畏尾；對手高明，我們還要向他學習，多謝他們給我們一個磨練思考技巧和成功的機會。

 

　　馬騮志得氣滿，卻經不起一個不大不小的挫折。他給憤怒蒙蔽了雙眼，給仇恨填滿了心胸，給面子妨礙了腦袋。雖然不是致命一擊，但他意志消沉。過來找我也不再和我說笑，更不喝我的Earl Grey或藍山咖啡了。他已經給自己打敗了。

 

　　之後我給調去跟另一位副總，一個上班等於不在公司、說話等於沒說的人；他在公司生存目的，就是為了那筆不俗的退休金。他對任何下屬都一視同仁，就是視而不見，大家老死不相往還。

 

　　那段日子，比受到玩家和梁副攻訐還要痛苦，可以用度日如年去形容。我是個想做事的人，沒事幹？我正想辭職。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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