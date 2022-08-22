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22/08/2022

不表態也是一種表態！上司為自保默許下屬「搞破壞」，最佳拆解方法是「順水推舟」？

#管理 #辦公室貼士 #職場 #人際關係 #打工仔
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看辦公室困獸鬥｜有一種智慧叫「以靜制動」！同事借勢發難，就由他挑事端、惹是非！

 

　　公司規定任何員工都要通過英語測試，測試不合格是不能聘用的。規定涵蓋面是非英語系國家或地區，而對象則由電話接線生至行政總裁，無一破例。

 

　　麻子橫蠻無理至極點，他為了要安插自己親信，先是千方百計迫走了阿May，後再強迫人事部主管新井小姐，批准中國分公司聘請一個英文聽讀講寫都不合格的銷售主管。

 

　　新井按規定婉言拒絕了麻子要求，麻子仍不罷休，說若來年中國分公司的業務毫無寸進時，新井難辭其咎。

 

　　新井和麻子的直屬上司都是亞洲區MD老鬼，他對麻子在開會時連番狙擊新井，視若無睹；對麻子在電郵上不斷推卸責任，置若罔聞。

 

　　新井一直堅持公司規定，這也是日本同事可愛之處，對原則執著。

 

　　我說︰「你的上司已表了態。」

 

　　「他甚麼也沒說，怎會是表了態？」她問。

 

　　不表態，不就是表了態嗎？

 

　　「此事的道理已經清清楚楚，公司幾十年來從沒破例規定，其實根本不應該拿出來討論。若老鬼堅持公司政策延續性，他只需說一句『公司有規定』便可。但他在麻子的『堅持』上不去堅持公司的政策，正反映他心裏或許不介意麻子的『堅持』。」我說︰「你的上司其實已經默許了麻子這樣說，你只需在回覆麻子電郵時重申公司的規定，但因應麻子要求，會跟進此事。」

 

　　我教新井順水推舟，是不想她為難。況且麻子也不是蠢貨，他要攬權，亦要測試上司底線。

 

　　麻子所做的一切，完全違反了公司持之以恒的規定和政策，老鬼為求自保，默許麻子種種無理要求，他帶來的破壞力遠超想像。

 

　　世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。潮流也分建設和破壞兩種力量，但辦公室破壞性力量的摧毀性，卻來得緩慢和不起眼，從來如是。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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