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29/08/2022

揭穿職場偽好人！開會時一臉感同身受、照單接受，事後卻翻臉不認帳？

#管理 #職場 #辦公室政治 #打工仔 #辦公室貼士 #人際關係
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「唉！」同事清水在走廊見到我，歎了一聲，搖搖頭。我剛好去 pantry，她跟著我一齊走去歇歇。

 

　　Pantry 布置得很精美，有一張黃色梳化，外加幾張英式座椅，牆上掛了幾張抽象畫，外面是無敵的維多利亞海景，在此飲即磨咖啡或陳年普洱，真是享受。

 

　　她甫坐下便連珠炮發的說新調來的上司無膽鬼，竟像隱形人般不覆她的電郵。

 

　　這不是她的風格，叫她清水，正因為她對任何事物都像絕緣體般，毫無個人情感，不參與別人的八卦是非，更不涉任何小圈子的政治鬥爭，如清水般純潔。

 

　　聽她滿腹牢騷，肯定這次是無膽鬼的不是了。

 

　　「之前，他來港時，已跟他說過人手很吃緊，有兩個合約員工的 budget 要給我留下，否則不能完成手頭工作。」

 

　　她說，剛收到人事部新井小姐最新編制報表，發現沒有了那兩個合約員工的名字。於是立刻發電郵追問新井，亦把新井的報表傳給無膽鬼，問他究竟有沒有替她保留那個合約員工的編制。

 

　　「怎知他像縮頭烏龜般，完全不覆電郵！」

 

　　「你追了他多少次？」

 

　　「三次！」清水說：「如果他還不覆，我真不知道該怎樣做才好。」

 

　　我也領教過無膽鬼的虛偽手法。他在別人面前裝作善於聆聽，對別人提出的意見和建議全部照單接受，還表現出一副感同身受的樣子。可是會議後卻像失憶般，把所有承諾過的話一概不認帳。

 

　　給他無膽鬼這花名，是我老友野牛的傑作，他和無膽鬼曾經在新加坡合作多年，說他怕背黑鍋，所以不當出頭鳥，但他最不該的是人前人後裝作好好先生。因此，才顯出他的虛偽！野牛最看不起他。

 

　　無膽鬼本質上是個好人，卻掛著好人的面孔，玩弄一些不是好人應該做的小詭計。我有點同情他，因為他是怕惹禍上身，會丟了飯碗。

 

 

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