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05/09/2022

負得起責任才是真主管！上司是「鴕鳥」怎麼辦？千萬不要為他留下「please advise」、「for your comment」的餘地！

#辦公室貼士 #管理 #人際關係 #職場 #辦公室
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看揭穿職場偽好人！開會時一臉感同身受、照單接受，事後卻翻臉不認帳？

 

　　「我才不管你同不同情他。他如果還不回覆，我不知道應否留住那個合約員工？」清水一反平日沉默寡言的常態。

 

　　她上司無膽鬼就是怕事，不想在此預算吃緊日子裏，介入聘請合約員工一事。無膽鬼剛接手此部門，還未摸清來龍去脈，來港履新時，也只是打打招呼而已。當清水向他提到合約員工一事時，他馬虎了事，不當一回事。現在收到清水的電郵，請人迫在眉睫，以他怕事內向的性格，又怎會有承擔的舉措？保護自己最佳方法就是不作討論。

 

　　「你分析獨到，但對我於事無補。」清水活像一隻給天敵逮著的動物，動彈不得之際發出最後悲鳴，說「沒有那個合約員工，我的部門要垮了。」

 

　　我雖然同情無膽鬼，卻不值他連此等小事也卸膊，我說：「你犯不著太憂心。」

 

　　清水搶著說：「你事不關己，當然可以說風涼話。」

 

　　我建議她：「你給人事部新井寫一個簡短電郵，說說你部門過去一年的運作，該合約員工有其重要性，你說如無意外，將繼續聘用。」清水像有問題要問，我示意她先讓我說完再問，「你的電郵要寫得平實一點，不要流露任何情感；副本呈予無膽鬼，不要有建議、可能等字眼，最後更不可用please advise，或for your comment作結尾。」

 

　　清水聽後，明白了我的用意。

 

　　無膽鬼最怕惹禍上身，清水要他做決定，他自然採取鴕鳥政策。我的方法是不直接尋求他的決定，而是自行做決定。但決定卻源於過去一貫做法，沒有觸動其他人利益。此做法的優點，是讓無膽鬼無全身而退機會之餘，清水又得到她想得到的東西。

 

　　「這樣便宜了他，萬一將來有麻煩，他便不用負責任，而是我要負全責！」清水倖倖然說。

 

　　我笑說：「負得起責任才是真主管，否則你不就是另一個無膽鬼。」

 

 

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