  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

26/09/2022

上司未上任即發號司令？提防有人暗放冷箭

#管理 #職場 #打工仔 #人際關係 #辦公室貼士
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看大機構官僚習氣！做事阻力重重、充滿謎團！分分鐘中了辣招都未知來龍去脈？

 

　　「我和你看法一樣，笑面虎意見一矢中的！他給 Ben（野牛和我的美國上司）說叫我檢討一下過去新產品的開發情況。」野牛繼續說。「起初，我也看不出有甚麼不對勁，以為是他調來亞洲前先做一些熱身而已。」

 

　　野牛因要做報告，便走過去找一嚿雲（野牛和一嚿雲同在曼谷公司，坐在隔鄰）。他說，當提及笑面虎看法時，一嚿雲說她早已知道，並立刻表示，她一直不滿意野牛他們過去推出的新產品。

 

　　「她還說正在做一個全面檢討。」野牛沉不住氣說道：「原來她把過去做得不好的責任全部推到我身上。」

 

　　之前，怎樣也想不到笑面虎和一嚿雲有何關聯，現在卻是順理成章。「她是怎樣和他聯繫上的？」我反問野牛。「我不知道。」

 

　　我們拿著電話，他在曼谷，我在香港，靜默了一會。

 

　　「唏！」我說：「上月市務調查不是在邁亞美開全球會議嗎？」

 

　　「我記得一嚿雲去了，但笑面虎卻是沒理由去的。」

 

　　「如果他真的會調來亞洲，他便有一千個理由去了，因為從紐約飛去邁亞美只需個多小時，他便可以和亞洲區十幾個公司負責市務調查的主管見面。」

 

　　「嘿！一嚿雲在笑面虎面前不知說了甚麼？」野牛忿然說。

 

　　她肯定說了些話，令笑面虎以為過去新產品做得不好的責任，全都是野牛不聽他們意見的結果。

 

　　突然，我心一沉，一陣冰涼寒意從背脊升起。

 

　　亞洲區負責產品設計的只有野牛和我，野牛背中一箭，我又怎會平安無事？坐在房內，拿著電話，卻感到辦公室內所有人的眼睛都在看著我。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #職場 #打工仔 #人際關係 #辦公室貼士

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【etnet Chill賞你】PopWalk小出走‧日漫遊佐賀禮品

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk