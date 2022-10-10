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10/10/2022

辦公室大混戰！指桑罵槐、將問題個人化、對某些事實隻字不提！誰可以獨善其身？

#管理 #職場 #打工仔 #辦公室政治 #人際關係
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

 　　野牛給一嚿雲在背後插了一刀，他感到憤怒的是，與一嚿雲坐在隔鄰，雖然她官僚習氣重，又不思進取，跟我們不斷提速、快馬加鞭的個性格格不入，但長久以來尚算有溝通。如今她在笑面虎尚未正式調來亞洲前，竟然把野牛當作祭品，也難怪野牛生氣。

 

　　野牛還未開始做報告之際，笑面虎轉送一嚿雲的報告，並說他非常同意一嚿雲的分析，而他對過去野牛所做的新雜誌甚不滿意，還說不明白為何這樣醜陋的雜誌竟可推出市場，究竟是誰的餿主意。

 

　　這樣的批評，實在太不負責任了。笑面虎剛升上公司的權力頂峰，便一片得意之色，他的箭雖然射向野牛，實際上卻是衝着亞洲區MD老鬼，以及野牛和我美國的上司 Ben。

 

　　新雜誌的設計和開發是由亞洲區MD老鬼負責，相關部門提供協作，最後由老鬼拍板。批評新雜誌不夠好，就是批評老鬼領導不力做得差。

 

　　笑面虎指桑罵槐，但野牛看不到大局，認為一切都是一嚿雲搞出來的花樣。他把矛頭對準一嚿雲，預備和一嚿雲大幹一場。

 

　　諷刺的是，剛巧我們設計的幾本新雜誌，在一些地區獲得設計大獎，還包括最佳新雜誌獎，這是最好的證據，說明我們的設計是成功的。一嚿雲有責任在內部通訊中宣布這好消息，但她刻意不提獲獎一事；笑面虎則不尊重客觀事實，不問背景、不論情由的一棍子打下來；野牛則take it personal，忽略了這武器（提得獎一事）；而老鬼則一如既往，凡遇到任何與他有關，要他表態或涉及他責任的電郵，他便像人間蒸發般。

 

　　我看似坐山觀虎鬥，但卻看到火頭正撲向自己。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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