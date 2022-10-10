辦公室大混戰！指桑罵槐、將問題個人化、對某些事實隻字不提！誰可以獨善其身？

野牛給一嚿雲在背後插了一刀，他感到憤怒的是，與一嚿雲坐在隔鄰，雖然她官僚習氣重，又不思進取，跟我們不斷提速、快馬加鞭的個性格格不入，但長久以來尚算有溝通。如今她在笑面虎尚未正式調來亞洲前，竟然把野牛當作祭品，也難怪野牛生氣。

野牛還未開始做報告之際，笑面虎轉送一嚿雲的報告，並說他非常同意一嚿雲的分析，而他對過去野牛所做的新雜誌甚不滿意，還說不明白為何這樣醜陋的雜誌竟可推出市場，究竟是誰的餿主意。

這樣的批評，實在太不負責任了。笑面虎剛升上公司的權力頂峰，便一片得意之色，他的箭雖然射向野牛，實際上卻是衝着亞洲區MD老鬼，以及野牛和我美國的上司 Ben。

新雜誌的設計和開發是由亞洲區MD老鬼負責，相關部門提供協作，最後由老鬼拍板。批評新雜誌不夠好，就是批評老鬼領導不力做得差。

笑面虎指桑罵槐，但野牛看不到大局，認為一切都是一嚿雲搞出來的花樣。他把矛頭對準一嚿雲，預備和一嚿雲大幹一場。

諷刺的是，剛巧我們設計的幾本新雜誌，在一些地區獲得設計大獎，還包括最佳新雜誌獎，這是最好的證據，說明我們的設計是成功的。一嚿雲有責任在內部通訊中宣布這好消息，但她刻意不提獲獎一事；笑面虎則不尊重客觀事實，不問背景、不論情由的一棍子打下來；野牛則take it personal，忽略了這武器（提得獎一事）；而老鬼則一如既往，凡遇到任何與他有關，要他表態或涉及他責任的電郵，他便像人間蒸發般。

我看似坐山觀虎鬥，但卻看到火頭正撲向自己。



