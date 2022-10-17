面對辦公室鬥爭，逃避定反擊？明白一切都是時勢使然，氣定神閒是最好的回應！

（欲知前事，請看辦公室大混戰！指桑罵槐、將問題個人化、對某些事實隻字不提！誰可以獨善其身？）

果然，笑面虎的火頭燒到我的身上來。他把之前批評野牛的電郵轉給我，叫我批評野牛過去所做過的新雜誌。

司馬昭之心，路人皆見。他想借我之矛，插野牛一刀，並且想製造我和野牛之間的鬥爭。

笑面虎調來亞洲，職級若是做MD，即老鬼的位置，只算是平調，這個可能性較低，因為觀乎他的來勢洶洶，出招狠毒，幾乎肯定會是坐在老鬼之上，亦只有升職，他才敢到處點火。

他給我的電郵亦有給老鬼和野牛副本，所以野牛氣沖沖的又打電話給我。

莊子《秋水篇》裏有一故事，記孔子到衞國匡地時，突然給許多衞國人層層包圍起來，他則坐在中間「絃歌不輟」，彈琴唱歌，若無其事。

弟子子路一臉慌張走來，見孔子氣定神閒，於是問：「老師還有心情作樂？外面人頭湧湧，鬧哄哄的，我們隨時有性命危險啊！」

孔子說：「你坐下來，聽我說。我已是窮愁潦倒一輩子，仍沒有時來運轉，是命運使然；我希望一展所長，卻苦無機會一顯身手，是時勢使然。在堯舜之時，政清治明，天下沒有窮愁潦倒的人，不是因為他們能力特別聰慧；在桀紂之際，暴虐無邊，天下沒有展露才華的人，不是因為他們能力特別差勁。這一切都是時勢使然。」

笑面虎志得意滿，野牛難掩落寞，正是時勢使然。亞洲區MD老鬼給笑面虎奚落，我美國上司阿Ben給笑面虎作嫁衣裳，亦是時勢使然；一嚿雲向笑面虎投懷送抱，我被笑面虎綑上馬車作馬前卒，何嘗不是時勢使然。

我們雖不能改變時勢，卻不能變得憤怒、無奈、迷茫，我們可以改變面對時勢的態度。