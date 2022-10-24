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24/10/2022

辦公室潛規則｜是非黑白不必細說？如何應對新任主管惡意欺壓？一封得體email示範「聰明人不蹚渾水」！

#管理 #打工仔 #職場 #是非 #辦公室潛規則 #人際關係 #辦公室政治
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看面對辦公室鬥爭，逃避定反擊？明白一切都是時勢使然，氣定神閒是最好的回應！

 

　　莊子在《秋水篇》寫孔子在衞國給人圍攻，仍氣定神閒。他說人在水中行船不避蛟龍，是漁夫之勇；人在陸地上走不怕猛虎，是獵人之勇；人在白刃相交仍視死如歸，乃烈士之勇；人既知窮途潦倒苦無機會乃時也命也，故遭逢大難而不畏懼，則是聖人之勇。」

 

　　辦公室有其規則，直的曲的也是規則，笑面虎叫我批評野牛的新雜誌，我雖不會「樂」於奉陪，亦覺「義」不容辭。

 

　　安撫了野牛，我給笑面虎回了一封頗長的電郵。開宗明義便說我的回應並不中肯，因為過去所有新產雜誌設計和開發都是我和野牛共同開發的。這間接上幽了笑面虎一默，他竟不知道我和野牛的角色。

 

　　之後，我引述了過去數年新雜誌的銷售紀錄、消費者滿意度調查以及所獲獎項，去說明該等產品無論在口碑和在銷售上都是成功的。不過，我亦同意任何部門和主管都不能驕傲自滿，故步自封，應該無時無刻有危機感，並且不時檢討，與時並進。

 

　　最後，我把過去和野牛曾向一嚿雲和老鬼提出過的改善建議，重新整理成一較為完整的建議，呈交笑面虎，卻不提及一嚿雲和老鬼不予討論一事。

 

　　水已經混濁不堪，又何須多此一杯呢？

 

　　正如孔子說畢便叫子路安靜下來，還說自己命中早有定數，之後有軍官到來，說他們弄錯了孔子是另外一個人，還向孔子賠禮。

 

　　人在名利之前，容易受誘惑；人在權勢之下，更容易把持不定。是非曲直雖不易理得通、說得明，但只要下決定時合乎天地便是了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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