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07/11/2022

「面面俱圓」都不能解決同事衝突？辦公室內敵我難分，與其激戰至內傷，不如放下自在！

#管理 #人際關係 #辦公室貼士 #打工仔 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看捨易取難攻防戰！新主管率先走進「一團糟」局面？相信「新人事新氣象」的人不是simple就是naive？

 

　　笑面虎調來亞洲區，職銜未定，駐地仍在新加坡。但他第一站先去上海，我寄望他為內地市場帶來改變，野牛說我天真，甚至有點幼稚。

 

　　他說：「笑面虎未上場已經批評我們雜誌不好，而且只聽一嚿雲片面之詞，便把所有責任推在我們身上，還記得他叫你批評我的決定嗎？」

 

　　我當然記得，他把野牛放上祭壇，然後要我做祭刀，借刀殺人，卻力發千斤般把難題推過來。我以客觀事實去反證野牛功勞之餘，亦不忘提醒他，我也有份做產品設計的。

 

　　不錯，以笑面虎的橫蠻個性，若權力操之在手，他的破壞力將會是十分驚人的。

 

　　笑面虎的個性和麻子何其相似，他們一高一矮，一肥一瘦，活像大小不良。

 

　　我跟野牛說時，他笑得嗆勁。突然，我感到一股寒意打從心底裏透出來。如果他倆一拍即合，將會是我和野牛的噩夢，亦將會是所有國內和東南亞區同事的痛苦，更可能為公司帶來災難。

 

　　「Joel！」野牛把沉思中的我喚醒過來，他說：「你甚麼時候來新加坡？上次我們在曼谷試過幾間新 bar，如果你來新加坡，我帶你去Boat Quay，那裏新開了一間 Irish Bar。」

 

　　野牛是個大情大性的人，他情緒起伏很大，卻毫無機心，亦不會把不快帶離公司，他可以在五時三十分和別人吵得天翻地覆，但六時正卻若無其事的在酒吧喝酒。這正是我想向他學習的地方——拿得起，放得下。

 

　　辦公室內恩怨情仇，敵我難分，糾纏不清。要做到面面俱圓，很難；想堅持原則，更難。若把人情世事都記著，不但情緒大受影響，日常生活也會受到波及。看破了，便學習放下，否則毫不自在。

 

 

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