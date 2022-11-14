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14/11/2022

辦公室零和博弈！不是你死便是我亡？同事都是披著朋友外衣的敵人？一個情況就能看出

#管理 #職場 #打工仔 #辦公室政治 #人際關係 #零和博弈
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　曾有電台主持人說了個笑話，大意是兩個人在樹林裏走，看見一隻大棕熊走過來。一個人立刻蹲身綁緊跑步鞋的鞋帶，同伴問他：「你怎可能跑得快過一頭熊呢？」

 

　　他說：「我跑不過熊，但我跑得快過你便行。」

 

　　兩個人之中只有一個被吃掉，這便是個零和遊戲，不是你死便是我亡。許多人把這套物競天擇的生存方式帶入辦公室，宣揚競爭必要性，而且是生死存亡鬥爭。

 

　　回顧歷史，人類絕對不可能單靠一己之力在非洲的大草原、在戈壁的大沙漠、在浩瀚的太平洋中存活過來。我們之所以能夠活至今天，族群間的合作關係是不可少的。

 

　　人性是自私的，不少自私的人在和人做事時，都採取了自私的態度，而且毫無羞恥之心。

 

　　理論上，他可以得一時之逞，卻不可能長久的獲得相關利益。因為其他人在他第一次的自私行為中獲利後，會採取相同的自私策略去應付他第二次的自私行為。

 

　　理論上，一個自私的人在其公司內絕不會成功，因為別人不會和他合作。除非他向上懂得鑽營掩飾自己，橫向懂得經營製造矛盾，虛張危機，製造一個只有他才可穩定大局的假象。

 

　　辦公室內是否沒有雙贏？是否沒有共同利益？我相信有，一直都相信。不過更多的人卻不相信，認為辦公室內沒有真朋友，有的，都是披著朋友外衣的敵人。

 

　　「你們還沒有利益衝突，當利益出現矛盾時，你便發現你所謂的真朋友都不在你身邊，全都在你的對面。」我老師說。

 

　　是嗎？我有點懷疑，直至 ——

 

（待續）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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