中層管理者必睇！只對自己鍾情的工作投入！越級向老闆告狀！遇到難搞下屬點好？

辦公室內總有些人做事算是勤力，亦見用心，但這些人的缺點就是只做自己喜歡的事，也不想給別人去管。情況更壞的是他自視很高，以為自己真的是天下無敵。

如果他對同事好寸，看不起別人還好，比較易做；但如果他是個好人，又受其他同事歡迎，那就很麻煩。尤其是他的表現與他職位和人工不配合時。

最近有朋友遇到情況就是差不多。他有一經理級下屬，做事管理能力不佳，只對自己喜歡項目全程投入，但對自己不太喜歡的，就拖拖拉拉。

問題就來了，當工作要進行的時候，作為他上司，自然要了解各項目進度。但要問他時，他就覺得上司不信任他，管理風格太瑣碎；但當問到有些項目進度有問題時，他就說工作太多，自然有項目遲了不準時，所以不是他責任。

簡單的說就不是他的問題，有問題的反而是上司，不體恤下屬，還要問長問短，諸多挑剔。。

大部分管理人都遇過類似情況，三番四次跟他說了，他老是不改。當然，叫他另謀高就可以。如果他是junior 同事，也就算了，因為不影響大局；最弊是他已是manager grade，要叫他走，也要有技巧、有方法，免得被人誤解。

不過，這類人也不蠢，明知和你不夾，又見你不斷找他傾，這類人不管男女最愛裝可憐。因為做得耐，知道如何走位，對住高層顯得特別尊敬。他們會找一個機會，裝著偶然情況去同高層說做得有點不快，卻又沒有明言是甚麼。

不要看輕這模糊一筆，他其實走去告了你一狀。

你老細不會不過問，卻又裝作不是甚麼大不了的事。朋友老細問如果下屬真的走了，你有沒有能力保證不會出事。這句話潛台詞就是老細不同意你讓下屬走，那可以怎麼辦？

我也試過相同情況。第一句回應很重要，說保證不會出事，只會令上司相信下屬告的狀是真的，就是你不滿意，迫他離開，所以不能說。

唯一可說的是先讓自己去了解一下。意思是你會找下屬傾下，這樣既可以buy time去思考如何解決問題，亦讓上司覺得你會認真解決問題，更重要的是下屬仍未辭職，所以按兵不動，以靜制動。