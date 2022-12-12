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12/12/2022

管理就是「天地線」！一旦有人「亂搭線」，小則軍心渙散，大則招致敗局！點拆好？

#管理 #人才管理 #人際關係 #辦公室貼士 #打工仔 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　坦白講，我不算是辦公室的贏家，因為我不會在老闆面前講他英明神武，但我卻見識過不少上司都是這樣講，而且講得熱情澎湃，毫不臉紅，像真的一樣。

 

　　我知道怎樣做才可以像他們般扶搖直上，只是不屑做而已。這樣說也不對，就算想做，也做得突兀、做得不好，因為打從心裏面就討厭他們，不管是說的，還是愛聽的。

 

　　上文提到朋友下屬有問題，卻向他上司告狀，他上司叫他不要讓下屬走。他知道下屬不走，尾大不掉。

 

　　試過相同情況，當時空降管理一個30多人部門，部門主管不是無為而治，而是無能而治。先把他放在一旁，跳過他直接向他一個副手和下面7、8個組長下達指令，制訂一連串改革。

 

　　每個星期每一小組開一次會，既指示方向，亦討論故事，檢討內容。因為是做報紙，每天所有文章大版不但過目，連標題layout也看，而且要相關記者編輯美術設計一齊，可以說是手把手教，很快壓住亂局。

 

　　大家應該想像到有多忙碌，怎知那個部門副手每次和我開完會後，就跟我上司匯報。情況是上司不斷追問我甚麼甚麼，簡直是添煩添亂。副手雖不完全是打小報告，也不合規矩。

 

　　公司有天又有地，管理就是天地線。如果有人亂搭天地線，公司必招禍劫，小則軍心渙散，士氣低落；大則綱紀紊亂，招致敗局。

 

　　當時跟上司說，如果那個副手對我管理理念和方法有意見，叫他直接跟我說，而不用找上司。其實這句話是有潛台詞的，就是叫我上司不要再在背後玩小動作了。

 

　　為甚麼這樣說？

 

　　正如剛才說公司有天又有地，管理就是天地線，你管我，我管下屬。我下屬走來向你匯報好，還是打小報告好，你應該跟返條天地線，如果你不跟，即表示你玩嘢。

 

　　跟上司說叫我下屬直接跟我說，這句話是在他辦公室說的，意思就是叫他「咪玩」。當然，我講得客客氣氣，這亦是技巧。

 

　　建議朋友一定要見他下屬，而且要給足時間讓下屬說話，這樣他上司便沒有口實，說他不尊重下屬。見面時怎樣？一樣堅持自己的管理方式，而且要強調自己對事不對人，言下之意是不會聽他的。

 

　　然後再看。

 

　　看甚麼？看對手下一步行動。

 

　　辦公室內對手可以是上司，也可以是下屬。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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