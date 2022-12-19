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19/12/2022

上司通病＝人前自信、人後多疑？最愛下屬打小報告？說話「留白」是保護自己的最佳方法！

#管理 #人際關係 #打工仔 #人才管理 #辦公室貼士 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　大部分老細對人講話，自信心爆棚，講到自己天下無敵；但在辦公室內的管理，卻疑心重重，毫無自信。

 

　　他們即使讀完EMBA，讀過甚麼叫Delegation ，向下屬放權，甚至接受訪問時也朗朗上口，但在辦公室內就絕少這樣做。

 

　　正因為他們不懂管理，應該說他們不懂得把一道生產程序、一場event分成小組後，如何再整合，要求各小組互相補位之外，最重要是主動介入。當然更多的是他們沒有太多料子，只是得到「主子」信任，才可坐上高位。

 

　　這樣說表面上是看不起他們，實際上是承認他們也有本事，只不過不放在工作效率上，亦不管員工死活，而只求捽數結果，滿足大老闆。

 

　　他們和大老闆一定好，左右手，所以他們最忌真正做事的下屬，怕他們做出成績，影響他們在公司的影響力。他們又最愛向他打小報告的下屬，因為可以掌握公司情況，認為是忠心的表現。

 

　　坦白說，我們做事，最怕遇到這些上司，我才懶得和他們打交道，因為打從心底裏我就討厭他們。

 

　　像剛接管一部門，怎料部門副手每次和我開完會後，就跟我上司匯報。其實和打小報告無異，上司不但不制止，還問長問短，這就更加證明他要利用其他人來「監視」我。或者他沒有估計到我竟然直接跟他說，以後叫我下屬直接跟我說。

 

　　我才不管他怎樣想，總之介入我部門管理的話，可以，我交回給你。但想介入，卻閃閃縮縮，毫不光明磊落。我講話客客氣氣，是不讓人作把柄。

 

　　這是「穩住」上司，不讓他有機可乘，因為管理是我的事，他想介入也要出師有名。若給他介入，等於自己讓出陣地，起身。另一方面是「應對」下屬，我直接跟他說得清楚，有問題開會時三三五五「拆掂佢」，開完會就等於搞掂，「做嘢」，不要再節外生枝。

 

　　言下之意，就是不要再向我上司打小報告，否則………當然，這幾句話是不用說的。不說得太過清楚，尤其是在辦公室政治遊戲中，留白，是學習保護自己的方法。

 

　　話雖如此，那下屬仍不時出現在上司辦公室內，我詐看不見，總之上司不再問長問短便是。我也不會疑神疑鬼，只有像我上司沒真正自信，才會疑心大，才喜歡向他打小報告的下屬。

 

 

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