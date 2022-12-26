  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王

26/12/2022

辦公室潛規則｜老細狠炒部門主管！點解離職前要下屬請食飯？拒絕要被篤背脊？

#管理 #人際關係 #打工仔 #職場 #解僱 #人才管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　老細自己改變主意，卻不認賬，把責任推給下屬。情況普遍，因為他們不認為自己有錯，因為他們成功，以為自己無所不能，自我中心，又怎會錯？

 

　　自信是好，自負不佳，自大尤差。做生意成功、打工有成績，都令人相信自己能力過人，這也沒有甚麼大不了；但許多時候，這類人真的以為能人所不能，於是舉凡他的想法就是天下無敵，他的說法就是聖旨。

 

　　如果做不到，不會是他問題，又怎會是他問題呢？他是老細，一定是下屬未能領會他的想法，未能執行他的指示，這當然是下屬的問題了。

 

　　以前有個老細，交托一個項目，便人人都說你是項目CEO，但搞清楚，做的人無權決定budget，廣告又管不到、宣傳發行又不關事⋯⋯但項目做得好，是老細英明，做得不好，是我們負責。

 

　　這些遊戲規則，早習慣了。總之老細無錯，錯的都在你和我。

 

　　有一年，老細跟我說：「他走的時候，你應該要請他食飯，這樣他便不會在背後講你了。」他，是一個部門主管，我下屬。

 

　　老細曾給我上司寫了一張便條，詳細寫下要炒掉這個部門主管的理由，便條亦在上司看完後傳給我。大意是這個部門內幾名員工，寫了一封舉報信給老闆，投訴該部門主管如何行政失當、用人唯私，而且具名簽署。老細讀後認為列陳的事一定是事實，因為他們具名簽署，若非事實，便是死罪。

 

　　他認為要炒掉該部門主管，叫我上司跟進或交給我處理。為甚麼又關我事？因為他要我幫手管埋那個部門，所以便條也傳給我。

 

　　大家不用猜也知道我上司怎會跟進呢，他們這種人永遠不會做醜人。他直接叫我負責，把「厭惡性」工作交給我。話說回來，該部門主管真的抵炒。行政不只失當，是徹底失敗，講得直接點，就是不管；他用人不只唯私，是公私不分。

 

　　兩年後他辭職不幹。怎知過了一、兩年，老細跟我說以上的話。他好像教我做人，意思是這個人在我背後講壞話，是因為我沒有請他吃飯；如果我在那個部門主管離職時請他吃飯，他便不會在我背後講我壞話了。

 

　　問題關鍵在於要炒掉這個人是老細下的旨意；當時沒有炒掉他，只降了他的職。於我來說，這是一件公事，何況這個人是老細你叫我炒掉的，他走還要用公司錢請他吃飯？

 

　　兩年前要炒人的事，老細沒錯；兩年後，那個人在外面說我壞話，影響公司形象，是我不好，所以是我錯。老細日理萬機，又怎記得說過甚麼呢？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #人際關係 #打工仔 #職場 #解僱 #人才管理

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk