辦公室潛規則｜老細狠炒部門主管！點解離職前要下屬請食飯？拒絕要被篤背脊？

老細自己改變主意，卻不認賬，把責任推給下屬。情況普遍，因為他們不認為自己有錯，因為他們成功，以為自己無所不能，自我中心，又怎會錯？

自信是好，自負不佳，自大尤差。做生意成功、打工有成績，都令人相信自己能力過人，這也沒有甚麼大不了；但許多時候，這類人真的以為能人所不能，於是舉凡他的想法就是天下無敵，他的說法就是聖旨。

如果做不到，不會是他問題，又怎會是他問題呢？他是老細，一定是下屬未能領會他的想法，未能執行他的指示，這當然是下屬的問題了。

以前有個老細，交托一個項目，便人人都說你是項目CEO，但搞清楚，做的人無權決定budget，廣告又管不到、宣傳發行又不關事⋯⋯但項目做得好，是老細英明，做得不好，是我們負責。

這些遊戲規則，早習慣了。總之老細無錯，錯的都在你和我。

有一年，老細跟我說：「他走的時候，你應該要請他食飯，這樣他便不會在背後講你了。」他，是一個部門主管，我下屬。

老細曾給我上司寫了一張便條，詳細寫下要炒掉這個部門主管的理由，便條亦在上司看完後傳給我。大意是這個部門內幾名員工，寫了一封舉報信給老闆，投訴該部門主管如何行政失當、用人唯私，而且具名簽署。老細讀後認為列陳的事一定是事實，因為他們具名簽署，若非事實，便是死罪。

他認為要炒掉該部門主管，叫我上司跟進或交給我處理。為甚麼又關我事？因為他要我幫手管埋那個部門，所以便條也傳給我。

大家不用猜也知道我上司怎會跟進呢，他們這種人永遠不會做醜人。他直接叫我負責，把「厭惡性」工作交給我。話說回來，該部門主管真的抵炒。行政不只失當，是徹底失敗，講得直接點，就是不管；他用人不只唯私，是公私不分。

兩年後他辭職不幹。怎知過了一、兩年，老細跟我說以上的話。他好像教我做人，意思是這個人在我背後講壞話，是因為我沒有請他吃飯；如果我在那個部門主管離職時請他吃飯，他便不會在我背後講我壞話了。

問題關鍵在於要炒掉這個人是老細下的旨意；當時沒有炒掉他，只降了他的職。於我來說，這是一件公事，何況這個人是老細你叫我炒掉的，他走還要用公司錢請他吃飯？

兩年前要炒人的事，老細沒錯；兩年後，那個人在外面說我壞話，影響公司形象，是我不好，所以是我錯。老細日理萬機，又怎記得說過甚麼呢？