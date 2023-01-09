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09/01/2023

湊老細學問｜講乜就做乜？絕不問問題？怎樣成為老闆眼中「最Top員工」？

#管理 #打工仔 #老闆 #人際關係 #湊老細 #職場 #辦公室貼士
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　湊老細？

 

　　對，就是湊老細。

 

　　當然不是我教你了，我哪有資格。但真的有人這樣說，而且說的時候，一臉誠懇，像塞錢入你袋般。

 

　　朋友曾在一家上市大企業旗下附屬公司做event，她有想頭，工作勤快，很快做出不錯成績，以人均計，創造業績甚高，老闆亦欣賞，人人開心。

 

　　她直屬上司是人所公認老闆契仔，也不太管她，只是三、兩個月跟她開一次會。她亦沒有甚麼匯報，只講講正在做甚麼，計劃做甚麼。

 

　　大家相安無事。

 

　　直至一次，她計劃邀請一個剛上位小女星出席一場event，時間、地點、程序……一切都定了。

 

　　突然直屬上司拿著剛印好的請柬走來問她，說：「你怎麼會請她的？」

 

　　她當然列舉出100個理由去支持自己挑那位小女星，她反問直屬上司為甚麼？他說「老細不喜歡」。

 

　　她不明白「老細不喜歡」是甚麼意思？不喜歡event？不喜歡小女星？不喜歡活動性質。直屬上司只說一句「總之這個event不要搞」便走了。

 

　　她以為這是一件公事，而且已經到了最後階段，即使老細不喜歡小女星，跟這個event本身沒關係，於是她沒有煞停活動，繼續推進。

 

　　過了兩天，她返到office，reception 的小姐告訴她「公司新來了一個總經理」。甚麼？總經理？公司總經理不就是自己嗎？

 

　　大家猜到發生甚麼事了。她只有辭職，活動亦取消了。

 

　　臨離開前，直屬上司苦口婆心地說：「等我教下你點樣湊老細啦」。這位年薪千萬的年青才俊，給她上了一課湊老細的課……

 

　　她事後跟我說，貫穿一小時的話只有幾句：「不要問為甚麼，老細講乜便做乜」、「Never say no」、「我從來不問問題，他講甚麼都啱」、「好似湊仔咁湊，要乜畀乜」……

 

　　上班工作，能者居之。但現實是不湊老細的人基本冇運行，即使做得不錯，也絕不可能做到最Top或接近最Top的一層。

 

　　聽過不少企業大老闆講他們公司如何重視人才，珍惜人才。對，是重視那些「願意湊」他們的「人才」，珍惜那些「懂得湊」他們的「人才」。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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