主管用人唯私！下屬無所作為！糾正歪風隨時惹禍上身？辦公室內「是非」比「是與非」更重要？

辦公室沒有對錯，只有是非。這樣說，看似武斷，卻十分普遍。

多年前接手一部門……

旅遊版有4個人，1個編輯3個記者，但一個月內卻有一半是約稿，要付稿費。旅遊版記者平均每個星期交一篇主稿，肯定太少了，問為甚麼旅遊版記者不自己寫稿，而要約外稿呢？

編輯說外面作者的約稿，旅遊目的地多元化，比較有吸引力，而且記者們寫的稿也不太理想。我說記者會去不同地方出差，他們能寫的地方也不太少吧？

編輯說有些旅遊邀請給採訪主任安排了……

原來採主按自己喜好給他喜歡的人去了，但回來卻未必寫稿予旅遊版。簡單來說，就是應該出差的沒有去、應該寫稿的沒有寫、應該不用付的稿費卻付多了⋯⋯造成這情況的就是採主管理失當。不管編輯和採主，都責無旁貸。

要糾正實在容易，首先要求合理工作量，每個記者按比例，每星期平均交2-3篇主稿；其次不得再約稿，這樣減少稿費開支；第三，編輯有責任保持文章質素，故應對記者文章有要求，亦有責任提升他們的水平。

除了旅遊版，其他版面也因為採主的管理不善和用人唯私而怨聲載道。於是向採主作出警告，在使一切重拾正軌後，以為這樣的安排合情合理，同事會對糾正了採主的許多胡作妄為，包括安排非旅遊版同事出trip，感到欣喜。

怎知，不但沒有，而且給埋怨了。之前不滿採主的人開始同情他，而且對於我要求他們合理工作量開始有怨言，認為辛苦了許多，寫的稿多了，而且要求多多……大家竊竊私語，矛頭不再是採主，而是我。

採主管理失職，用人唯私；編輯不盡責，浪費公司資源；記者不作為，無所事事，這些都是事實。是對是錯，一目了然。

但每個人每天在公司工作8、9小時，見同事多過見家人；日常話題，離不開公司人情物事。他們重視個人感受，懶理事情是應該與否，又或對錯與否。

辦公室不管事情是與非，只講別人是非。