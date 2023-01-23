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23/01/2023

開工利是｜派利是眾生相！人人有份？一日最多派五封？要趁一個同事不在才派？點解派利是要鬼鬼祟祟？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　新年喜歡派利是，派又開心，收更開心；而且會主動走去同事座位去派，即使有些不屬我管理，卻和我工作上很密切的部門也一樣。

 

　　去相熟酒樓，會派利是，而且會走入廚房逐個派，洗碗嬸嬸、傳菜阿姐，人人有份。至於屋苑保安、清潔姐姐、停車場管理員，也是一樣，而且擔心派漏，掛萬漏一。

 

　　問過同事，他們對上司派利是有何看法，大家都說派會開心點。對，但不是每個高層都派。見識過不同老細和高層的做法，頗為有趣。

 

　　多年前在一間中型公司工作，只有7、80人。公司高層一早聲明，派利是一日五封，派到年初十，先到先得，而且要走到他房間跟他拜年，說些吉利說話之餘，還不准重複。

 

　　他又十分均真，把五封利是放在桌上。當年我坐的位置和他房間背靠背，又因是用partition分隔，所以聽得一清二楚。

 

　　在《讀者文摘》工作時，亞洲區MD是英國女士，除公司開工利是外，她自己也派利是給同事，而且會說句「恭喜發財」，全公司200多人，大家開開心心。

 

　　教書時也遇過一些校長，會直接說「你們是打工，我都是打工」。言下之意，你明白的。其實派不派利是乃個人風格，沒有甚麼；反而認真的解釋，就變得有點甚麼了。

 

　　仍在舊公司時，一樣派利是，直到一天，在有同事輕聲跟我說，「你知不知道某某不喜歡你派利是？」

 

　　某某是另一部門主管，原來他不派利是，即使自己部門同事也不派。我派利是給他部門的同事，對他也「有影響」，搞到我不知如何是好。

 

　　性格是外方內圓，雖不受這一套，卻也不能令人難堪，於是改為趁人家未返工，或者不在時去派，搞到原本開開心心的，變得鬼鬼祟祟。

 

　　辦公室派利是，也變得政治化。

 

 

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