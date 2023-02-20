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20/02/2023

為有窗房間大吵大鬧？無非都是愛面子！房間大小、有無海景重要？還是房裏的人做到甚麼重要？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　一年，公司在搬寫字樓時，有位先生要求一個有窗有景的位置。

 

　　一般公司根據職位高低而安排坐位，他的職級可以坐房，但不滿意房間沒窗，要求人事部改位置。這一改動，不但要替他安排靠窗位置，而且要間隔一個新房，還要把原來已有的房間拆掉，才騰出足夠空間予其他同事。

 

　　大家議論紛紛，因為平時都不喜歡他，向上擦鞋、向下擺款。從資源角度，絕對不會這樣做，人事部堅持，怎知他走去大吵大鬧。

 

　　理論上，公司有制度，但他直屬上司甚麼也不管，他又屬營業部，公司搵錢的部門，老闆特別緊張。

 

　　這些人就是這樣，根本不顧全大局，只愛面子；但更多老闆都是這樣，特別鍾愛營業部，對他們隻眼開隻眼閉。

 

　　坐甚麼位置、有房沒房、有窗沒窗、有景沒景，我才不管這些芝麻綠豆的事，最重要是做甚麼和做到甚麼。
人人有本事，只不過我們不屑玩這一套。

 

　　許多年前，我在另一家公司工作，給上司玩，不甘心，走了。後轉到一家中資報館，舊同事去新公司探我，一見到我坐的地方，先詫異，後是同情。

 

　　當時職級是經理，但只有一張三呎寫字枱；而且整個辦公室，除老總外，人人都坐在大廳，面對面，背對背，毫無私隱。跟舊公司人人有partition 間隔一個小空間，企理又有私隱不同。

 

　　之前已是部門主管，而且不到一年，連升三級，房間不小，可以放書籍和植物；一角，還擺放了兩張椅子和一張小圓桌，方便和同事開會。

 

　　轉去中資公司，表面上看我有點落泊，怪不得當舊同事來我新公司，看見我「處境」，會認為我是虎落平陽。又因為我們太熟絡，她才會直接問我：「你點解搞成咁？」

 

　　當時我不但沒有任何不快，還跟她說：「這張枱已經叫好了，櫃桶裡面雜物不多。只用了一個小時清理，枱面就不算乾淨了，抹了三次⋯⋯」

 

　　我續說：「對我來說，這些東西都是虛榮。有當然好，大就更佳，沒有嘛，也OK。細一點亦無妨。」

 

　　這些年來，我的辦公室由小搬到大，由無景到海景⋯⋯但永遠都明白，它既不是我的，也不屬於任何一個人。不是嗎？今天我坐的房間，之前不是坐著另一個人嗎？明天或許不是我坐也很正常。 所以坐在哪裡，我都心安理得。

 

　　至於那位拆牆搬房的先生，搬進有海景的房廿年，卻每天都把窗簾拉下，有窗等於無窗，為乜？之後他玩辦公室政治玩到上癮，玩死自己，那是後話。

 

 

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