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27/03/2023

辦公室內有沒有真話？先要看場合，更要看對手！假話，易說；真話，不好說？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

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辦公室內講不講真話，我講。結果不是碰到一鼻子灰，就是撞到焦頭爛額。

 

　　撞板多，不是上了天花板，而是給人跣得多，怎樣也叫學精了一點點，就是不要天真的把真話說得太透。

 

　　做人做事，當然要講真話；但在辦公室內，先要看場合，更要看對手。

 

　　講其他部門，八卦多事，可免則免；講其他人，尤其是中層以上的，避之則吉。

 

　　公司策略方向，勿說，怕人家以為你有機心，更怕人家以為你對公司不滿。工作計劃鋪排，講也沒用，沒有人有興趣去聽；聽了也不明白，說了等於白說。

 

　　要交proposal，交得剛好就是好，千萬不要講到天花亂墜。留一點空間，給上司也好、下屬也好，提出不同意見，讓他們覺得有份，甚至以為計劃就是他們提出來一樣。這樣，萬事大吉。

 

　　於是計劃可以推行，至於執行細節始終把握在自己手上，還完全可控。

 

　　再不在乎成功的光環誰屬，總之成在不在我，成中有我否，皆不重要了。有些人需要光環才有存在感，我？我仍然是我。

 

　　以前會很不高興，因為你們為甚麼不信我，而相信別人？在辦公室打滾這麼多年，看透了，大部分不是不相信，而是不希望見到你成功；又或者想打擊你而不認同你的計劃；更多的人根本不管，甚或是不知道你在說甚麼。他們每天上班，不管坐到甚麼位置，也只是混飯吃。

 

　　現在說這些話，像自己倒米一般。寫出來，假話，不應說；真話，更難說。反過來看，假話，易說；真話，不好說。

 

 

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