辦公室內有沒有真話？先要看場合，更要看對手！假話，易說；真話，不好說？

辦公室內講不講真話，我講。結果不是碰到一鼻子灰，就是撞到焦頭爛額。

撞板多，不是上了天花板，而是給人跣得多，怎樣也叫學精了一點點，就是不要天真的把真話說得太透。

做人做事，當然要講真話；但在辦公室內，先要看場合，更要看對手。

講其他部門，八卦多事，可免則免；講其他人，尤其是中層以上的，避之則吉。

公司策略方向，勿說，怕人家以為你有機心，更怕人家以為你對公司不滿。工作計劃鋪排，講也沒用，沒有人有興趣去聽；聽了也不明白，說了等於白說。

要交proposal，交得剛好就是好，千萬不要講到天花亂墜。留一點空間，給上司也好、下屬也好，提出不同意見，讓他們覺得有份，甚至以為計劃就是他們提出來一樣。這樣，萬事大吉。

於是計劃可以推行，至於執行細節始終把握在自己手上，還完全可控。

再不在乎成功的光環誰屬，總之成在不在我，成中有我否，皆不重要了。有些人需要光環才有存在感，我？我仍然是我。

以前會很不高興，因為你們為甚麼不信我，而相信別人？在辦公室打滾這麼多年，看透了，大部分不是不相信，而是不希望見到你成功；又或者想打擊你而不認同你的計劃；更多的人根本不管，甚或是不知道你在說甚麼。他們每天上班，不管坐到甚麼位置，也只是混飯吃。

現在說這些話，像自己倒米一般。寫出來，假話，不應說；真話，更難說。反過來看，假話，易說；真話，不好說。



