管理｜自封「天才記者」，拒絕與上司預先開會討論！年輕下屬不聽話，唯有由他「撞板」一次？

在我剛升做主管時，管理一個二十多人團隊，主要做專題和人物版面。

我要求每個記者出去訪問前，要為被訪問人物和專題做功課，他們都要準備大約10條問題給我，和我討論問題是否有重心、是否有point等。問題先後次序也很重要，如果順利，把答案串起，一篇訪問的起承轉合也有了。

這個非常重要。因為大部分訪問我們只得一次機會，不可能有第二次；因此問題準備充分與否，是否問到應該要得到的故事和內容，對之後撰寫文章十分重要，所以不能掉以輕心。

況且要建立一個版面，統一風格十分重要。許多人不明白，以為所有文章都一樣，放上版面便是，卻忘記了報有報格。這篇文章適合A報，未必適合B報。每份報紙風格不一樣，新聞、專題、特稿、專欄都應該緊扣報紙風格，才可凝聚讀者，建立loyalty。

當時有些同事並不同意，他們口中不說，心裡埋怨，認為是多此一舉。當然因為大部分是新同事，我的要求他們也不敢抗拒。

其中有個年輕同事說他一切問題都在腦袋裏，而且他在訪問過程中，會因應被訪者答第一條問題的答案而去追問、演繹或引伸一些更有趣、更重要的問題出來，所以沒有必要事先把問題寫下來和我討論。

說出來，看似合理，卻有漏洞。

我說這事關重要。正如體育運動，練習和比賽是兩件事，卻也是同一件事。比賽的對手場場不同，每場比賽千變萬化，沒有一個過程是完全一樣的，莫非你不練習、不練體能、不作賽前戰術部署就上陣嗎？

怎知他說球場上最耀眼的都是天才球員，他們能人所不能。言下之意，他是天才記者，不能用對一般記者的標準要求他。

我只有說請你把你天才的一面表演給我看吧。於是他不把訪問問題給我看，訪問回來寫完稿才給我看，他想證明自己比其他人都優勝。

事實上，他有能力駕馭一個簡單人物訪問，但說到訪問一個政商界名人時，卻有點力有不逮。他不肯承認，說我妒忌他⋯⋯

我怎樣管理這個「天才」下屬呢？