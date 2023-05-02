每周寫的都是辦公室眾生相！每間公司都有卸膊、講是非的某君、不濟的上司！面對人性的醜陋，可以怎樣？

辦公室是現代人生活的一部分，在辦公室工作的時間比睡在床上多，開會的時間長過吃飯；見同事多過見朋友，給上司鬧比阿媽罵的多。

人性的醜陋，亦在辦公室內赤裸裸的呈現出來，最虛偽、最卑鄙的人可能就坐在你隔鄰。

這些年來，就是以這些人作題材。當然，為了保護當事人，亦為私隱，不得不把部分人物作些改變，例如性別、年齡、職級、工作崗位、地點，甚至公司改變。 但事情的道理和是非黑白則予以保留。

不少認識我的人均來電問：「你今天寫的是否某君？」亦有不少讀者來問：「我的上司怎樣怎樣？」

十分正常，因為每間公司都有一個某君，每個辦公室都有一個怎樣怎樣的上司。

辦公室是令人又愛又恨的地方。

它給你收入，讓你得到一點生活保障；它給你名份，讓你在社會上行走，感覺自在；它又給你同事，讓你不覺孤單。

但給你的收入，卻不能滿足生活所需，無法退休，令你焦慮不安；它給你名份卻又為你帶來妒忌心：為何有人做得比你少，賺的卻比你多；它給你的同事，有些卸膊、搪塞責任，有些八八卦卦、搬弄是非。

我喜歡聽別人的語言，去推算他心裏沒有說的話；我喜歡看別人的行為，去猜測他背後的手段。

每星期執筆寫一篇文章，給我機會回憶以往工作無數個的片段，成敗得失的感覺，還像在昨天，卻已變成自己人生一部分。

每個筆下的人物，讓我沉思，令我想起無數身影：有卓越非凡的夥伴、默默耕耘的庶務、形形色色的同事。當然還有躲在暗角、虎視眈眈的殺手，以及明目張膽、明刀明槍的對手。

他們對人對事的態度，讓我見識到人性的善與醜。他們對我的打擊，不但沒有打倒我，反而令我變得更堅強更沉實。

我不再怪責他們，反而感激他們，因為我相信這是上天給我安排的考驗。即使今天返回過去工作崗位，坐回往昔房間，但心情已然不同。

我們或不能改變工作，卻可改變對工作的態度。