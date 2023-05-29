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29/05/2023

管理課必修 | 沒有執行上司指令，卻挽救了公司利益！這位下屬，炒，還是不炒？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　一個發生在內地的管理個案，很有趣。


　　張總在一大堆報價單中，仍然挑不出比「永大」低的出價，他有點後悔了。兩星期前他收到長期拍檔永大的最新報價時，很不高興，因為價錢漲了20%。

 

　　他心中有氣，叫秘書小姐寫了一個電郵，把所有的不滿寫了出來，包括「永大」的駱總飲水不思源，若不是他多年前給他們一些生意，「永大」不會做到今天這麼成功，又罵駱總見利忘義，罔顧彼此的合作關係，只顧提價。

 

　　最後還說，如不減價，便不會再和「永大」合作，並提出終止雙方簽下的合作協議。

 

　　現在可好了，「永大」雖然加了20%的價，仍比其他公司報價低。張總沒癮的坐著，水已潑了出去，怎麼辦？

 

　　他既後悔自己太衝動了，又不知道應該如何收科。此時，秘書神秘兮兮的走入來說：「張總，你叫我寫的電郵，我沒有寫亦沒有寄出去。  」

 

　　張總如釋重負的拍了一下桌面，說：「天助我也！」但話未說完，他又感到有點不妥：「我不是叫你把電郵傳給駱總嗎？」

 

　　秘書嫣然一笑：「我就是知道你可能後悔，所以才不把它傳給駱總。」

 

　　張總繼續問：「那麼平時的文件呢？你怎樣處理？」

 

　　「我有分寸的，甚麼該發，甚麼不該發。」秘書很得意的說。

 

　　那天下午正當秘書小姐以為張總會讚賞她，可能還有獎勵時，人事部卻給她一封信：即時解僱。

 

　　秘書小姐著實幫了張總一個大忙，但張總毫不領情的把她辭退了。

 

　　應不應該炒了秘書小姐，是管理課上一個生動例子。每個經理人都有不同的處理方法，我曾經在一個Training Course問參與者：「如果你是張總，你會怎樣處理？」

 

　　我以為簡單的事，答案卻千奇百怪：不炒、請她吃飯多謝她、升她的職、現金獎賞、炒、罵過便算、發警告信⋯⋯

 

　　你說呢？

 

　　有人說應炒，因為她沒有執行上司的指令，而且自把自為，還引以為傲的決定甚麼事重要，甚麼事不重要；而發電郵與否正是她沒分寸的表現，可說是「莊閒不分」。把她留在身邊，上司永遠不知道他的決定是否被秘書執行，有如放了個計時炸彈在身邊，所以不炒不行。

 

　　另一個接近的看法是，秘書沒把電郵發出，挽救了公司和上司，算是立了功；但不把應發的電郵發出，又犯了錯。兩件事相抵銷後，應該警告她以後不要自把自為便是了。

 

　　持相反意見的是，秘書懂得這電郵會傷害公司利益而沒有發出去，為上司挽回了面子，又幫公司慳了錢，做上司的不但不應處罰她，而且還應該好好獎勵她，甚至升她的職，給她肩負多些責任，這個是難得的人才啊！

 

　　上司要是炒了她，反映上司能力不夠，毫無遠見；把得力秘書炒了，是他公報私仇、忌才的表現。

 

　　有人同意秘書為公司立了功，不應處罰她，但也不應獎勵她，所持理由是她在工作上做錯了。做上司的怎可能獎勵她做錯了的行為呢？所以輕輕帶過便是了。

 

　　以上幾個例子可以反映不同管理人的是非標準各異，以及處分手法的尺度不同。至於有些人說可以借機請秘書吃飯，甚至還有下文，只可當作戲言，卻不能當真。

 

　　我以為炒了她是過分一點，合理而不合情；提醒她不應再犯，合情合理；讚賞她，合情不合理；升她的職也好，獎勵她也好，則是不合理不合情；至於請她吃飯甚麼的，則是歪情歪理。

 

 

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