小習慣大影響！為何遲報開銷這件小事足以影響升職甚至前途？做主管除了管理能力，要明白一件事

多年前，做雜誌時，曾經有個頗優秀的同事，當人人以為他可以升職，管理一個小組時，我卻沒有。他走來問我……

「你怎會認為我沒能力管理這個team呢?」同事問我。

我說：「你上星期甚麼時候呈報開銷呢？」

他立即明白，說：「我知道是遲了，但我有很多事要做。」

我問：「你知否遲了多久呢？」

他有點不好意思說：「我知道遲了許多，可是我是想為大家節省時間，才把幾個月的單據存起來一次過報銷。」

我說你知否你上星期呈報的開銷單據，是上一個財政年度的？其中有幾個月還是去年9月的。

他嘗試解釋：「我不是說過我有很多事情要做嗎？」

我說遲了就是遲了，財務上這是上一個財政年度的開支，時間上遲了半年。

「我有責任，不過……」他又把那些不成理由的理由搬出來。

我說：「如果你做了主管，一日你下屬把半年前的報銷單據呈報給你，你會怎樣跟他說？然後怎樣處理？」

他不慌不忙地答：「我會責怪他，像你責怪我一樣。」

我立刻糾正他，說：「我沒有責怪你，我是說你沒資格做主管；如果我責怪你，我才不會這樣好語氣呢！」

他正想爭辯，我續說：「許多人以為做主管就是代表公司執行政策，自己有管理能力便可以了，卻不明白公司提升了他後，他也是代表公司形象的一部分。在公司說的做的都代表著公司。你身為主管都遲了報銷，下屬會如何正確看待這件事？你知否一個人遲，整個財務部都會給躭誤了。或許你覺得報銷的是幾百元而已，對公司毫無影響。但假若一天你管理一百個同事，一百個同事都準時報銷, 你卻遲了……」

「沒那麼大件事吧，況且我說過……」他還在解釋。

他仍然不知錯在哪裏。如果他肯承認錯誤，承諾在一段時間內不再犯同樣錯誤，請公司給他一個機會的話，他還有升職的可能。現在，恐怕永遠也不會有了，因為他始終認為這是小事。

幾年後他在離開我們公司後，在行業中浮浮沉沉，從來沒做過主管，證明我的判斷。

相信許多人也以為遲報銷是件小事，卻不明白這件小事，其實是代表一個壞習慣，一個影響他們前途的壞習慣。