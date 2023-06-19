辦公室「插人」的藝術：平平無奇一句說話，怎樣說出來可以殺人於無形？

「不明白他們怎樣做事的？那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間。」開會時，有人笑著說。

說的人是借一件跨部門的工具，暗指另一個部門做事很慢，但他是笑著說的，所以大家都不以為他是在人家背後說人壞話。

這就是辦公室政治的精髓。

試看下一個版本，那人仍是那句：「那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間。不明白他們怎樣做事的？」

看得出兩者的分別嗎？

文字一樣多少，只是次序改了。如果你仍未看出分別，試試讀出聲，效果會不一樣。

第一個版本像複述一件事，語氣溫和，沒有質疑。和第一個版本比較，第二個版本語帶批評、充滿質疑。

其實兩句話都是插人插到上天花板的，但懂得玩辦公室政治的，肯定用第一個版本。因為別人聽起上來，不會認為他是在人家背後搬弄是非；反而誤以為他是處處為公句著想。

我見得多，聽得多，才漸漸明白。

還有一點，這句話殺傷力也不大；不過不知就裏的人聽了，很容易先入為主，以為他口中的他們（不管是甚麼人）真的是不對。

一件簡單的事，拖了很長的時間，他們是怎樣做事的？

簡單的事，簡單地處理，用了很長時間，肯定能力有問題；若不是能力做不到，就是「拖」。拖，就更離譜，是態度問題，不可救藥。

這就是辦公室政治，一句話，平平無奇，卻殺人於無形。