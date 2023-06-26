點解辦公室小人當道？因為老細愛「偏聽」！真相丟在一旁，感覺變成事實！每天有多少「有理說不清」情況在上演？

上文講過簡單幾句，「不明白他們怎樣做事的？那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間」，也可殺人於無形。

這是我的親身經歷，我亦知道整件事的來龍去脈。

事緣公司分成許多部門，有些有工作關係、有些沒有。一次，公司接了一間大地產商的宣傳項目，卻需要跨部門合作。

既然是跨部門，就要各自從部門內部派人，共同成立一個協作單位。工作亦自然分成各自處理，然後交給對方繼續加工。這是順理成章。

只不過，在過程中總有一些不順利，例如客戶給的資料有錯漏，就可能拖慢進度。我自己和下屬不會因此而推卸責任，反而會盡可能加班，也要把失去的時間搶回來；亦不會把這些旁枝雜木都掛在口邊。

當工作交予另一部門時，客戶突然要改creative ，這可是大事。該部門主管知道我的creative sense，叫我幫忙，但不管加班開通宵，結果還是遲了一點給回這位先生負責的部門。

於是這位先生便以「不明白他們怎樣做事的？那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間」一句，借勢插了另一部門主管一刀。

但講的是事實的全部嗎？

那是一件甚麼事？簡單？怎樣簡單？

時間那麼長？花了多少時間？平時用多少時間，這次確實花了多少時間？拖？怎樣拖？延誤是人為的，還是有其他不可預計的因素呢？

只有解答了以上的問題，才能得出「他們是以甚麼態度去做事」這結論。

可是，在辦公室裏沒有人會真的「追查真相」，大家都是以個人感覺來判斷事情。

自己的事必定辛苦，人家不會明白，卻不住的把工作交過來。

人家的事必定輕鬆，所有人都知道，他們最「歎」，甚麼也不做。

於是，真相給丟在一旁，感覺變成事實。如果不撥開迷霧，很容易被誤導。

假如有人有心利用一點小事情再加以渲染，便可以製造一個置人於死地的陷阱了。

可惜，辦公室內的老細大部分都是偏聽的，所以才讓小人當道。