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26/06/2023

點解辦公室小人當道？因為老細愛「偏聽」！真相丟在一旁，感覺變成事實！每天有多少「有理說不清」情況在上演？

#管理 #職場小貼士 #誤導 #小人 #卸責 #辦公室貼士 #真相 #偏聽
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　上文講過簡單幾句，「不明白他們怎樣做事的？那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間」，也可殺人於無形。

 

　　這是我的親身經歷，我亦知道整件事的來龍去脈。

 

　　事緣公司分成許多部門，有些有工作關係、有些沒有。一次，公司接了一間大地產商的宣傳項目，卻需要跨部門合作。

 

　　既然是跨部門，就要各自從部門內部派人，共同成立一個協作單位。工作亦自然分成各自處理，然後交給對方繼續加工。這是順理成章。

 

　　只不過，在過程中總有一些不順利，例如客戶給的資料有錯漏，就可能拖慢進度。我自己和下屬不會因此而推卸責任，反而會盡可能加班，也要把失去的時間搶回來；亦不會把這些旁枝雜木都掛在口邊。

 

　　當工作交予另一部門時，客戶突然要改creative ，這可是大事。該部門主管知道我的creative sense，叫我幫忙，但不管加班開通宵，結果還是遲了一點給回這位先生負責的部門。
於是這位先生便以「不明白他們怎樣做事的？那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間」一句，借勢插了另一部門主管一刀。

 

　　但講的是事實的全部嗎？

 

　　那是一件甚麼事？簡單？怎樣簡單？

 

　　時間那麼長？花了多少時間？平時用多少時間，這次確實花了多少時間？拖？怎樣拖？延誤是人為的，還是有其他不可預計的因素呢？

 

　　只有解答了以上的問題，才能得出「他們是以甚麼態度去做事」這結論。

 

　　可是，在辦公室裏沒有人會真的「追查真相」，大家都是以個人感覺來判斷事情。

 

　　自己的事必定辛苦，人家不會明白，卻不住的把工作交過來。

 

　　人家的事必定輕鬆，所有人都知道，他們最「歎」，甚麼也不做。

 

　　於是，真相給丟在一旁，感覺變成事實。如果不撥開迷霧，很容易被誤導。

 

　　假如有人有心利用一點小事情再加以渲染，便可以製造一個置人於死地的陷阱了。

 

　　可惜，辦公室內的老細大部分都是偏聽的，所以才讓小人當道。

 

 

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