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10/07/2023

管理心法 | 練就能「做大事」的下屬、打通樽頸、頂住政治把戲！不替下屬頂住壓力，沒資格做上司！

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「若你說的是事實，那麼我便找你說他不是的人來，罵他一頓，好嗎？」若有下屬來告別人的狀，我多數會這樣反問他。

 

　　當然，如果被他說的人是另一個部門的人，甚至是主管，我也以相同「招式」應付。上文提到是不想投訴在部門內散播，還有一招，而且這一招十分煞食。

 

　　只須說一次，便可得知他說的是實情，還是只是他個人感覺；又抑或是他有心推卸責任。因為打別人的小報告，最怕的便是和「別人」對質。

 

　　我討厭別人玩弄權術，但辦公室内總有這樣的人。這些人是少數，而且每每是有頭有面之人。

 

　　大部分人都害怕承擔責任、不願冒風險、不肯承認錯誤，所以管理人要讓他們學習面對責任，敢於承擔風險，更要勇於承認錯誤。

 

　　下屬在工作上受了委屈，找我訴苦也無補於事。為何不想辦法去令工作做得流暢？我無法令每一個下屬的情感，在辦公室內受了挫折打擊後立刻好轉過來，即使他跟我訴了苦也沒用。為何不抖擻精神，做好下一步？

 

　　我不願同事把時間和精力糾纏在一些毫無生產力的事情上，更不應把負面情緒散播開來。辦公室裏的負面情緒已經夠多了，試想日日追數已經盡了力，還要被上司無理捽數；遇上有人玩辦公室政治，更要花上無窮精力應對，真的少一點能量也不行。

 

　　當下屬知道我會毫不猶豫地找他口中的別人來對質時，他們自會知難而退。久而久之，他們亦不會把這些細碎瑣事看作一回事，反倒把心思放在有建設性的工作上。

 

　　我不用刻意去gear up 同事的積極能量，只會為他們打通流程上的樽頸、承受老闆壓在部門上的無盡要求、頂住別人玩我們的政治把戲，希望同事在一個較為安靜和諧的環境下工作。

 

　　假若有下屬自己真的犯了錯，他便不敢卸責，會直接跟我說。我不會因他們犯錯而怪責他們，只會因他們沒勇氣承認錯誤而狠批他們。

 

　　告狀是小人的所為，我要練就一批有能力做大事的下屬，這樣我們才可成就一件件大事。

 

　　不替下屬頂住壓力的人，沒資格做人上司。

 

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