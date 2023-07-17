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17/07/2023

對得力助手的要求：有Heart、態度正向！如何將下屬都變成得力助手？要做好一件事！

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「你真好運，有兩個得力助手。」一年，和兩個同事去和一間公司商議合作可能性，該公司的Managing Director說我夠運，同時暗示他的下屬多麼不濟。

 

　　說實在的，真的有運。那兩位女同事是左右手，兼前顧後，令我安枕無憂。

 

　　我的工作人生不是開荒牛，做新刊物；就是救火員，接手一個又一個燙手山芋部門。幸好，不管是做新刊物，還是接手舊部門，遇到的同事都有很優秀的。

 

　　即如那兩個得力助手，都是「前朝舊部」，但只要有heart、有positive thinking 便好，因為態度比能力重要，能力可以學習，態度問題更大。

 

　　和她們工作的起初幾個月，每日和包括她們在內的不同工作小組開會，說出要求，制訂工作流程和規範，再給予充足時間磨合，期間亦可評估小組team head領導能力。如果一切順利，便可以自動操作了。

 

　　不同小組都要做到我的要求，而且亦有固定工作流程和規範，於是整個部門的管理風格統一，由此而做出來的訪問、文章和設計都在相若水平和風格，容易建立口碑。她們都是在短時間內已跟上要求，而且表現出色。

 

　　只不過許多時候，其他人做事卻只在做事本身，而沒有要求，更不明白甚麼叫「風格」。要做一個版面，許多人就是為了交差而做，於是只講版位多少、每星期多少版，然後安排人手便是。負責的人講不出內容要求、設計如何，更遑論風格了。

 

　　從讀者角度出發，報章最重要是smart。讀者希望得到smart的資訊，聰明、有著數，但那是一般報章都會做的，於是人有我有，最終只是平平無奇。於是又有人會說，要做到人有我優，說得漂亮，卻怎樣界定「優」？

 

　　曾經試過為了打贏競爭對手，只要對手刊登出的內容早過我們見報，我們便不刊登，意思是「扔」了一篇未用過的稿，這代表要寫另外一篇，涉及不少資源，但目標是每一篇稿都要比對手快。快，這叫要求。

 

　　因此跟我工作的同事要有同樣要求，也要對她們的下屬有同樣要求，才可共同把副刊做到一定水平。但這還不足夠，如何養成讓讀者追看的習慣，建立loyalty ，以致建立口碑呢？下星期續。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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