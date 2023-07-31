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31/07/2023

老闆不是人、不是皇帝，是「神」！應付老闆有哪些方法？點解辦公室充斥著擦鞋仔與無能之士？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「炒人是大事，和老闆打聲招呼是應該的，但說到連買一部影印機也要請示老闆，是不是有點過分？」朋友不滿地說。

 

　　朋友去了他好朋友公司做CEO，他聽見我建議他事無大小先和是他好朋友老闆打招呼，很不以為然。

 

　　這也難怪，他在香港長大，在外資公司工作多年，習慣西方一套，以為老闆給了他這個title，就等於他可以百分百行使CEO的權力，卻忘記了他老朋友老闆是中國人思維的一套。

 

　　「這樣做一個CEO 是否沒權沒勢？沒權又怎做得好呢？」他反問我。

 

　　他的無癮是正常不過的。但他沒有考慮在華資企業內，老闆不止是皇帝，還是「神」。老闆口中雖然對你禮遇有加，邀請你進來整頓公司，給你人工、認股權、銜頭甚麼甚麼的，但不代表完全信任你。

 

　　朋友可以做許多事，但不代表可以做任何事，不可以有違老闆的想法。即使老闆的想法違背公司利益，但老闆就是「神」，凌駕一切。

 

　　「我幫他 cut cost，整頓架構，提高產品質素兼賺錢，怎會損害他的利益呢？」 朋友抗議。

 

　　「你所說的是眼見得到的利益，還有那些見不到的呢？」

 

　　「甚麼是見不到的利益呢？」朋友追問。

 

　　「他的名聲比他賺多少錢重要吧？又或者一些dirty job。」我說。

 

　　朋友臉上露出狐疑表情。

 

　　我嘗試解釋:「他早前請了一個員工，跟了他十多年，他也知道這個人事事不行，但他就是狠不下手。既然他已經忍了他十多年，你又怎可新官上場一刀砍下去呢？你砍下去，別人表面上是罵你，背後卻是罵他無情無義。你說有誰喜歡給人背後罵？所以縱使要砍，也要先得到他同意。」

 

　　「這點可以理解，但說到買影印機等，是小事中的小事啊！還要問？」

 

　　「表面上看是一件小事，但背後卻代表誰是老闆的問題。這是權力的最終體現啊！」我說你老朋友的公司說大不大，說小不小，即是公司大不到一個點，分工清清楚楚；公司又小不到一個點，沒有具體分工，所以更加麻煩，顯得複雜。

 

　　朋友像給我一盆冷水澆下去，涼了一截。

 

　　不是每個華資老闆都是這樣大小事務一腳踢的。但曾經有個老闆說他只看bottom line 和 net profit，其餘的事，千萬不要煩他；當你以為可以決定其他的事時，他會問你為何自把自為。

 

　　應付老闆要有技巧，不離一個方法：經營。經營又分有私心，還是沒有。有私心是擦鞋，把自己的利益置在公司利益之上；沒私心的人，卻大多不屑和老闆打交道，所以辦公室充斥著擦鞋仔和無能之士，這也是無可奈何。

 

　　不過，反正公司是老闆他的，關你甚麼事！

 

 

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