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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/08/2023

誰是辦公室政治最大玩家？為甚麼高層鬥得死去活來，老闆卻冷眼旁觀不動聲色？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　曾經在一公司工作時，見到兩個高層互相爭權爭功，鬥得死去活來。老闆不但不加以制止，還任由他們互相廝殺。

 

　　我們一定以為辦公室政治會破壞公司團結和拖慢公司發展，所以做老闆的不會容忍，卻原來這才是他的計謀。

 

　　甲是公司開國功臣，乙是後起之秀，本來各自精采；加上大家專長不同，縱有嫌隙也不相干。其後因公司發展迅速，老闆任命乙開發一份新雜誌。

 

　　雜誌投資不大，卻與公司的主流產品報紙相若，有點像時裝店的 young line。這樣一來，甲乙相爭便由在地下暗鬥，發展至明刀明槍了。

 

　　公司中人忽然都給捲入這場鬥爭的漩渦中，你不是甲的人便是乙的，除了三腳貓等小腳色之外，沒有人可以置身事外，獨善其身。

 

　　甲負責報紙業務，眼見乙得以開發雜誌，有點像跟自己打對台。甲竟然撥出資源，做一些雜誌內容。他的心理顯而易見，就是不願見到乙的雜誌成功之外，還想證明自己也懂得做雜誌。

 

　　當年甲為了向乙顯示自己實力，有點show off況味，而且報紙資源多，他調動起來比較容易。不過他冒險地在報紙上新加的內容，正和乙正發展的雜誌相類似。

 

　　乙見甲來勢洶洶，卻不動聲色，既不向老闆投訴，亦不還擊。因為他心裏明白甲走的是偏鋒，若他在報紙上有任何閃失，隨時會出事。

 

　　當大家都以為老闆會介入他們的「競爭」時，原來他毫不介意他們爭功爭權。因為這代表他們想方設法去爭取表現，只要「控制」得宜，自然對公司有利。

 

　　甲乙二人都是老闆的愛將，甲在報紙上做出業績，其實由他兼顧雜誌是順理成章，但老闆不委以重任，反而刻意栽培乙，還給他資源去開雜誌這條副線。他就是想利用乙去激發甲在主流報紙中做得更好，這樣報紙和雜誌便雙劍合璧，統領天下。

 

　　甲乙爭功，得益是老闆。他不加以制止，還坐山觀虎鬥；因為不管誰勝誰敗，公司都有得益，所以他才是辦公室政治最大玩家。

 

 

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