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14/08/2023

離間、引起攻訐猜忌，繼而控制大局！權力令人腐化！誰腐化了辦公室權力？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　說老闆是辦公室政治的最大玩家，好像沒理由，但現實就是這樣。

 

　　不管是真老闆，抑或只是上司，總之有權在手，便懂得利用。心術愈不正的人，玩得愈出神入化。

 

　　多年前在美國工作，後期公司給一私募基金買了。他們看中公司有一大筆現金之餘，還有每年幾億利潤，他們更看準我們剛在內地打開了市場，於是一個漂亮故事便展開了。

 

　　他們向銀行借了許多錢，用高溢價把仍在紐約上市的公司私有化，然後收回公司大筆現金，讓他們空手套白刃，「食」了公司控制權。

 

　　繼而把IT、會計和售後服務部門全部外判，省卻人手，提高盈利能力。

 

　　當然他們最重要的技倆是，把公司包裝成一家在內地有無窮發展潛力公司，這樣公司的市盈率便可以炒高很多。若果順利的話，再包裝上市，那可是「大茶飯」。

 

　　有怎樣的老闆就有怎樣的左右手。他們把原先的亞洲區的Managing Director 換了，升了原澳洲區的Director。

 

　　這個澳洲人一朝得志，來香港跟我們講公司未來發展時，完全是一副銅臭臉孔；不是市盈率，就是cost cutting。說這樣那樣，總之就是一個字：錢。

 

　　他們追求的是短期利益，完全不把產品質素放在第一位。他們知道兩岸三地中，人工最貴的是香港，背後意圖是想先利用台灣同事取代香港的，待內地同事掌握了基本工作，再以內地新人取代台灣同事。

 

　　這位澳洲人先來香港，再上內地，後到台灣。他在內地和台灣office說的都是同一番說話，就是最後由你們取代香港。

 

　　他肯定知道這樣說一定引起混亂。一直以來，香港是總部，台灣和內地同事都是我們管理，突然之間台灣同事不再聽香港指示，內地同事亦自把自為。他們都以為自己可以一統天下，氣焰囂張。

 

　　當時我已離開公司，接替我的同事又煩惱又氣憤，尤其是那位台灣同事之所以有這份工作也是她力薦，可說是恩人。她不明白澳洲人為何拆散一個部門？這樣做對公司有何好處？

 

　　我說他就是要大家互相攻訐，令權力集於一身，這樣他便可以控制大局。這個人被公司委以重任，得到權力，便在各個辦公室內舉起指揮棒……

 

　　不是權力令人腐化，而是心術不正的人腐化了權力。

 

 

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