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21/08/2023

口講外國管理，內裏是帝王心術！內鬥對公司有甚麼好處？老細到底想甚麼？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「他在行內出了名，為甚麼老細會請他回來呢？」

 

　　辦公室內人人議論紛紛，因為公司投資了這本雜誌3年，蝕了幾千萬，再加幾千萬。正在人人不看好時，開始上軌道賺錢，而且有花紅分，人人喜氣洋洋，連我這個入職不到三個月的新人，做的雖是另一本行業雜誌，一樣有花紅分。

 

　　當大家仍陶醉在喜悅之際，公司突然宣布從另一個新聞集團，請來一位老總級人馬。要知道，公司內部整個管理層沒有變動，社長老總副總仍有一棚人時，老細竟在這時請這個人回來。 

 

　　究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥？

 

　　我轉行做傳媒不久，在公司內又是新人，並不認識他們口中的這個人，應該說在這個圈我根本不認識甚麼人。

 

　　同事們特別雀躍，大家七嘴八舌，說起這個人時總是繪影繪聲的。正因為我是新人，大家都知道我不認識這個人，於是當他們聽到甚麼新料時，便會走來說給我聽，說時總會加上幾分肉緊。

 

　　這個人在行內最賺錢的媒體做老總。聽同事們說，他的每句話每個動作都是經過深思熟慮，說出來都是為了公司利益，實際上不是對自己有利的話，便是為了打擊別人，扳倒對手。

 

　　所以他公司內人人都忌他三分。忌他的人不單止是他的公司同事，還包括我們大部分管理層。

 

　　他仍未到我們公司，卻像一個鬼魅般，天天我們辦公室內出入。

 

　　我當然聽不到高級管理層的議論，但這些高級管理層又總有自己心腹，心腹又有班底，於是甚麼議論都在流傳：

 

　　老細不滿副社長，認為他無料到……其實他無料又不是今日先知道，要「郁」他也不會等到而家……莫非副總某，他經常搞到印刷遲，阻住雜誌出街……不可能，新的人是做突發新聞起家的……

 

　　其實他們講甚麼，我連搭嘴的機會也沒有，我只知道就是你們一班人以為打了幾年仗，有餐安樂茶飯吃時，老細就怕你們沒有鬥心，所以從外面請一個分量相當、職級差不多的人回來，讓你們籠裏雞鬥餐死。

 

　　許多人會問，他們內鬥，不會破壞團結嗎？對不起，他們還真團結，若一起對付後來者，到底會出現甚麼情況？中國人喜歡內鬥，歷代帝王都玩這一套，華資老細都是。他們口中講外國管理，實際仍是帝王心術。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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