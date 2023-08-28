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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/08/2023

辦公室政治老細最鍾意玩？境界出神入化足以令你摸不著頭腦！空降一位「沒有職位」的高層是甚麼玩法？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　上星期寫多年前工作過的公司，在上了軌道，開始賺錢時，老闆怕管理層不思進取，於是在敵對媒體請了對方的高層過來，目的就是要製造競爭力。

 

上期文章：口講外國管理，內裏是帝王心術！內鬥對公司有甚麼好處？老細到底想甚麼？

 

　　當大家模糊不清，仍在摸索老細心思時，這位先生已經走馬上任。

 

　　據說他是即時賠錢給公司，當天離開。一星期後，便來了我們公司上班。

 

　　當時雜誌已經有社長、副社長、總編輯、副總編輯等接近7、8個高層，老細從外面請了這位猛人回來，他坐甚麼位置，將會令到原來辦公室內比較平衡的力量出現變化。

 

　　因為這位先生之前已經是總編輯，所以不可能比這個職級低。

 

　　於是在傳出他將加入公司時，猜猜他出任甚麼職位，變成大家茶餘飯後話題。

 

　　他不大可能做社長，因為原社長是老細親信；若果是的話，表示原社長可能升職，或許升做CEO，所以機會仍是有的。

 

　　假如他真的做社長，表示下面的老總副總全是他下屬，這些人自然擔心。

 

　　假如他做老總，那麼本來兼任老總的原副社長就極有可能不再兼任老總，而所有副總都歸這位新老總管理，這班人自然人心惶惶。

 

　　不過，大家都相信老細不會這樣安排的，始終他們一班人叫做開荒牛，為老細開天闢地，故不會無端端改變大家職級的。

 

　　那麼，這人會做甚麼位置呢？

 

　　應該是副社長機會最大。正常而言，社長只有一人，但副社長卻可以多過一個；正如總編輯只有一個，副總編輯卻可以好多個一樣。

 

　　於是大家一廂情願以為他將出任副社長一職。因為這個位置最合理，亦最符合大家期望。

 

　　有趣的是，他上班第一天，社長介紹他給大家認識時，只說了一句，歡迎他加入。然後大家借頭借路走去人事部「八八」，結果竟然是沒有職位。

 

　　甚麼叫沒有職位？人事部說就是沒有職位。

 

　　他沒有職位，就更加令人覺得撲朔迷離。

 

　　究竟這位先生會擔任甚麼職位？大家又試圖看他坐的辦公室大小去推敲，於是雜誌社整天都顯得很忙碌，人人串門，口耳相傳。

 

　　老細究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥？只可以說老細玩辦公室政治，玩到出神入化。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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