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11/09/2023

放長假等於對公司不上心？管理人放假部門陣腳大亂，到底是誰的問題？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　朋友轉到一大集團，感到很不習慣，那不是甚麼人事工作流程不習慣，而是放假。

 

　　她說起初也不發覺，之後才發現同事絕少請假，請假最多也只是一天兩天，請一個星期絕少。

 

　　朋友和我一樣，喜歡旅行；不過她沒我去得多飛得密。她引述她老闆說：「如果一個人可以放這麼長的假，證明工作可以隨時給人替代。」我好生奇怪，莫非他不放假。朋友說她老闆說自己是天才，能人所不能。當然，每個老闆都這樣以為。不管他是中環珠寶店太子爺，還是屯門雜貨舖老闆，都是一樣，以為自己是天才，能人所不能。

 

　　話說回來，如果一個管理人，只有他在的時候，部門才正常運作；每當他不在時，部門便出現問題，這究竟是甚麼問題？

 

　　這讓我又想起某年在一報章工作時，那位廠長先生每次開會遇上印刷死機或遲開機，總是「好彩那一晚我喺度」。按照這個邏輯推論，只有管理人在的時候，部門才正常運作，否則即出現問題。這是他領導有方，還是無能表現？

 

　　一個人放三、四個星期假，而他管理的一個甚至多個部門都沒有事發生，那麼他的工作價值理論上應該被肯定。因為同事能夠不在他直接指揮下，仍然流暢工作，證明他的管理能力甚高，部門不易出亂子。即使出了甚麼亂子，部門有自我完善和改進機制，結果沒有給公司帶來損失，這就證明這個部門有傑出領導和優秀員工。

 

　　怎知，其他人不像我所想。

 

　　問過不少老闆和公司高層，他們都認為即使是中高階主管，若連續放假三、四個星期而沒有任何閃失的話，就證明這個人可以被取代，因為他的下屬也可以做到他的工作。那為何要出多一份糧，而且是高薪的糧。

 

　　或許在他們心裏面，不是不放心，而是認為放假的同事對公司的事不上心，不忠心。其實如果一個管理人，只有他在的時候部門才正常運作；每當他不在時候，部門便出現問題，這不是他的問題是甚麼？

 

 

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