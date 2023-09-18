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18/09/2023

裁員百態！最衰的管理層：以為自己英明能幹、高人一等？實則講話沒良知，失態、失禮、失德！

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　有一大酒店裁員幾十人，都是些做了十多二十年的員工。酒店內瀰漫著一片複雜情緒，既有離愁別緒之情，亦有恨意難消之氣。

 

　　離開的，前路茫茫；留下的亦人心惶惶。但竟然有管理層說他看到那些被裁員工，心情不差，說：「他們都有笑呀，有些還笑得很開心。」

 

　　卻其實他看到是那些被裁員工和自己部門同事大合照，那是good bye photo，莫非要他們哭得死去活來嗎？

 

　　這不但反映管理層沒有人情味，而且有點冷血。

 

　　商業機構賺錢，無可厚非；只是大老闆覺得賺的不夠多，而想方設法減省人手。管理層有其壓力，不過自己頂不住大老闆的壓榨，也犯不著把壓力加碼欺壓在員工身上。

 

　　即使裁員，也應該做得「好睇」一點。這些員工有在酒店開業已經在此工作，生命中的黃金歲月，建立了的工作氛圍和朋友圈，一夜之間幻滅。

 

　　管理層若不敢，或者不想面對「現實」，可以選擇在裁員一天「躲」在辦公室內，一切交給人事部解決。但他們偏偏又要裝若無其事，在酒店四圍行，還要講風涼話。

 

　　看到被裁員工和部門同事大合照，竟然可以說出這句「他們都有笑呀，有些還笑得很開心」的無良話。

 

　　「他們都有笑呀」，正反映這些管理層肯定知道裁員一定為員工帶來不快、沮喪甚至極度失望，所以才會不自覺地說出一個「都」字。他們都有笑呀，被裁員工應該不開心，但從他們都有笑這角度看，裁員於那些員工來說，也不一定不開心啊。

 

　　「有些還笑得很開心」可說是落井下石。莫非叫他們喊嗎？莫非拍大合照時苦起塊面嗎？

 

　　緣聚緣散，世事無常。管理層要知道，大家都是一場同事，只是角色不同。不過，他們真的以為自己英明能幹，高人一等。怎知他們經常講錯說話，已經失態；還語帶譏諷，十分失禮；講話沒良知，更是失德。

 

 

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