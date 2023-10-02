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02/10/2023

辦公室政治 | 處身鬥爭漩渦中身不由己！你不靠邊？人都將你歸邊！如何自處和保護自己？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　曾經因捲入公司內的權力遊戲，被界定為某派系的人，而被另一派系的老頂打壓。

 

　　進入這家公司是由一位老總請的，和他也不認識，只是行家介紹。他們有一份雜誌，要請個有經驗和管理能力強的副總編輯。我剛好有相關經驗，管理能力不錯，行家知道，把我推薦給那老總。

 

　　他請了我之後，卻給公司調去管另一部門，於是我便由另一個老總管理。

 

　　這個老總，我也不認識。我以為只是公司人事安排，沒看作一回事，怎知這個老總卻把我當作是前老總的心腹。

 

　　起初，我甚麼也不知道，只知道他特別挑剔我的工作。由文章內的標點符號，到記者的採訪安排，他都插手。

 

　　他還刻意派他的親信做我「上線上司」，要我向他親信負責。

 

　　理論上，他當然可以這樣做，但現實是我的職位是副總編輯，他親信是助理總編輯。但他說我的職位雖然是副總編輯，卻只是職稱，實際職級是助理總編輯級；而他親信的職稱是助理總編輯，但職級卻是副總編輯級。

 

　　換言之，他親信比我高級。在和他理順職位、職稱和職級的過程中，我給搞得糊塗，不期然說了句：「你們請我返來是副總編輯啊。」

 

　　這句話或許惹怒了他，他高聲說：「好，我在廁所門口擺個位，你甚麼也不用做，副總編輯！」

 

　　他這句話也燃起我心中的怒火，第二天我打電話給勞工處，還有我的一個律師朋友，請教如何處理。

 

　　之後我決定留下來，沒說甚麼；等這個新老總「發落」。或許他也知道自己講得太過分，他並沒有把我調去坐在廁所門口，仍然讓我做回本位，也仍然是他親信的下屬。

 

　　為甚麼留下來？有機會再說。

 

　　這件事給我最大的啟發是：在辦公室鬥爭漩渦中，你選不選邊，人家也把你歸邊。人是沒有選擇餘地的，這是何等脆弱。我唯有堅守專業、保持克制，我行我素之餘，還要學習保護自己。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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