職場求生 ｜ 點解做事有效率反被上司批評？個人表現暴露部門缺點！老細唔妥你自然無運行！

「你做事太快了！」直屬上司在和她做probation appraisal 時說：「在這裏工作，不用快。」

朋友入行不久，轉去了一間新公司做Marketing。Marketing 講求有創意、execution 和速度快。年輕人有的是幹勁，而她又特別勤快；於是給她的project，都很快完成。

3個月probation 過去，朋友以為上司不但會稱讚她，加她人工，而且可能會升她職。怎知，上司不但沒有稱讚她，沒加人工，反而直接批評她說在她部門工作，不用那麼快。

快，不好嗎？

首先，快代表有效率；其次，如果又完成得好，則代表有效果。部門工作，效率和效果同等重要，但上司批評她不用快，卻沒有說她做得不好。那表示她的表現是不錯的，只是太快了。

為甚麼快不是最重要？

因為她一個人的「快」，折射出部門內其他人的「慢」，更有可能「暴露」了這個部門一直以來的「表現」，就是不那麼快。

許多人不明白自己做事的表現，或多或少影響其他人，尤其是部門內的同事。

朋友當時年紀輕，不明白。之後日子，發現部門內的工作流程都是慢幾拍，甚麼事也要等上司拍板。部門內的同事都是温温吞吞，沒有人做決定，即使一些芝麻綠豆事，也要等上司拍板。

原來，上司不喜歡朋友行得太快，是因為朋友觸動了上司的生存哲學。上司刻意慢下來，他肯定知道虛耗公司資源，但這不是他關心的事；他所關心的是自己在公司的地位。

快或慢，可以是能力，更重要是態度。朋友上司講得出叫朋友不用快，那他肯定知道甚麼叫做快和慢，他不但不讚賞朋友的快，反而因她的快批評她，這是上司的態度有問題。

他的慢，肯定是懶散的表現。他還不讓其他人快，是不想別人知道他們原來一直是慢。於是，上司的慢變成這個部門的慢，逐漸變成公司的習慣。

他對朋友不滿，之後朋友的日子自然不好過。