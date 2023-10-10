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10/10/2023

職場求生 ｜ 點解做事有效率反被上司批評？個人表現暴露部門缺點！老細唔妥你自然無運行！

#管理 #打工仔 #職場 #OL
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「你做事太快了！」直屬上司在和她做probation appraisal 時說：「在這裏工作，不用快。」

 

　　朋友入行不久，轉去了一間新公司做Marketing。Marketing 講求有創意、execution 和速度快。年輕人有的是幹勁，而她又特別勤快；於是給她的project，都很快完成。

 

　　3個月probation 過去，朋友以為上司不但會稱讚她，加她人工，而且可能會升她職。怎知，上司不但沒有稱讚她，沒加人工，反而直接批評她說在她部門工作，不用那麼快。

 

　　快，不好嗎？

 

　　首先，快代表有效率；其次，如果又完成得好，則代表有效果。部門工作，效率和效果同等重要，但上司批評她不用快，卻沒有說她做得不好。那表示她的表現是不錯的，只是太快了。

 

　　為甚麼快不是最重要？

 

　　因為她一個人的「快」，折射出部門內其他人的「慢」，更有可能「暴露」了這個部門一直以來的「表現」，就是不那麼快。

 

　　許多人不明白自己做事的表現，或多或少影響其他人，尤其是部門內的同事。

 

　　朋友當時年紀輕，不明白。之後日子，發現部門內的工作流程都是慢幾拍，甚麼事也要等上司拍板。部門內的同事都是温温吞吞，沒有人做決定，即使一些芝麻綠豆事，也要等上司拍板。

 

　　原來，上司不喜歡朋友行得太快，是因為朋友觸動了上司的生存哲學。上司刻意慢下來，他肯定知道虛耗公司資源，但這不是他關心的事；他所關心的是自己在公司的地位。

 

　　快或慢，可以是能力，更重要是態度。朋友上司講得出叫朋友不用快，那他肯定知道甚麼叫做快和慢，他不但不讚賞朋友的快，反而因她的快批評她，這是上司的態度有問題。

 

　　他的慢，肯定是懶散的表現。他還不讓其他人快，是不想別人知道他們原來一直是慢。於是，上司的慢變成這個部門的慢，逐漸變成公司的習慣。

 

　　他對朋友不滿，之後朋友的日子自然不好過。

 

 

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