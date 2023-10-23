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23/10/2023

辦公室政治 | 告狀是職場日常？有固定「員工」、流程，因為老闆必聽！哪些人最喜告狀？如何應付？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　甚麼人會告狀？

 

　　大家應該明白這裏說的是甚麼狀。辦公室內甚麼人會告狀？會去告狀、懂得告狀，而且善於和經常告狀。

 

　　我從沒試過，亦從不因別人告狀而刻意解釋，因為我以為只有小人才會告狀；聽人告狀的老闆或上司自然會分辨出誰是小人，應該不會輕信。卻原來不是。他們不但相信，而且信到十足。

 

　　一年，老闆跟我做appraisal ，期間說起一件事。

 

　　「知不知道上次叫你做的報告，其實是有人提出來的？」他說的時候，我根本忘記究竟他說的是甚麼事。

 

　　直至他跟我解釋時，才猛然想起一年前他要我負責其中一本雜誌的人手編制。當時他突然叫我把那份雜誌的人手編制給他，我感到奇怪，相信背後一定有些問題。

 

　　至於甚麼問題？不知道，但我相信只是交一個人手編制報告，未必應付到背後可能延伸的「辦公室政治」問題。於是除了編制以外，還把人手分工、負責工作，以及他們每星期的「生產量」，即能出版版面的總數計算出來。

 

　　報告交了，並沒有甚麼後續跟進，即是不了了之。我亦因而忘記了，當老闆重提舊事，才回想起這件事，這件小事。

 

　　既然一件小事，為何他突然提起呢？

 

　　「你知啦！有人講，我一定要做啲嘢，你明唔明呀？」他自說自話。

 

　　原來當年有人對我負責其中一份雜誌的人手有「意見」，向他「反映」，他便叫我給他資料。按常理分析，那人應該是做其他雜誌，認為我負責的雜誌人手比他的多，才有此意見。

 

　　幸好我除了人手編制以外，還把分工和負責工作，以及每星期出版版面總數計算出來，再除以人手，變成一個可以量化的生產力報告給他。如果他要做比較，基礎就不只是人手編制，而是比較客觀的平均生產力了。

 

　　事後，很自然把別人雜誌的人手編制，和其每星期出版版面總數計算一下，再除以人手，結果發現，我們每個人手的平均生產力比別人高70%以上。

 

　　相信老闆應該也曾用相同方法計算過，所以才對我沒有後續跟進。

 

　　坦白說，應該告狀的是我。不是嗎？每個同事涉及的工種比其他人多、負責版數又比人家多，提出加人手的應該是我。但我們不會，因為我們做人做事，都是大局為重。

 

　　可惜辦公室內不少人會告狀，而且無關職級高低，原因是老闆會聽。我不會猜想他們是否愛聽，但肯定會聽。

 

　　正因為他們會聽，所以才有人會去告狀；又因為他們相信，所以小人才會不斷告狀。於是告狀變成辦公室日常運作，而且十分順暢，有其固定「員工」和「流程」。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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