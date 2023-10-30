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30/10/2023

辦公室政治 | Last Day最後15分鐘開會是甚麼玩法？離職要知道的江湖規矩！玩嘢的人玩到最後，為何竟獲老闆認同？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「有沒有搞錯！他明天就走，還在開會？」同事說。

 

　　他是誰？一個將要離開的人，那天是星期五，他工作的最後一天。

 

　　有些人就是這樣，沒自知之明，把持權力不放，明明已經被公司請離，到了工作最後一天，黃昏5點45分，竟然叫全組人開會，而且安排新工作……

 

　　對，安排新工作，說是New Move。

 

　　要搞清楚的是，他是在最後一天的最後15分鐘發出指令。說他為公司著想？相信沒有人會相信。他這樣做是彰顯權力居多。

 

　　大家都知道明天就有新上司，根本不可能聽今天要走的人的指令。走的人也應該知道，今天的決定，明天可能給新來的人取消。何況這亦是江湖規矩，人要走了，便應該把權力放下。

 

　　可是，這樣的人不少。

 

　　一年決定到另一家公司工作，辭職要三個月通知。當決定辭職，便跟直屬上司說以後的編輯委員會不出席了。雖說是去一間國際性機構工作，跟本地報章沒有直接利益衝突，但也最好保持一點距離。

 

　　始終編輯委員會討論的內容，和整個傳媒機構發展有密切關係。我既然離開，便不應介入，亦不應知道公司未來的發展。

　　
　　這就是江湖規矩。

 

　　所以當聽到有人已經決定離開，不管情願與否，甘心與否，也應該衡量一下。在最後的日子，以一個怎樣的態度去完成工作，端看一個人的涵養。

 

　　日常工作，是本份，應該一樣盡心盡力；請人可以拖一拖，讓新上任的人決定要請怎樣的人填補這個空缺，反正將來要合作的是他們。應該審批便審批，但涉及購買新器材和其他purchasing 就可免則免，留給新上任的人作最後決定。

 

　　這亦是江湖規矩。

 

　　曾經有一個要求，就是所有同事在離職時，要將自己枱上的東西，甚至櫃桶內的東西也清潔乾淨，不留一個萬字夾。意思是乾乾淨淨，不留給別人一點麻煩。

 

　　這也應該是江湖規矩。

 

　　所以當聽到有人在工作最後一天最後15分鐘，竟然叫全組人開會，而且安排新工作時，我認為是玩嘢的人玩同事到最後。

 

　　直至聽過不僅一個老闆的看法後，我才知道原來他們不但不認為那個人是玩嘢，而且認為這是應份。他們竟然認為這些人才是為公司著想。

 

　　甚麼？一個即將離開的人，竟然可以在臨離職前為公司長遠發展做決定？他可能在一個月後去了競爭對手的公司，和你爭奪市場份額。

 

　　不過，這也十分正常，玩辦公室政治玩到出神入化的人，往往是老闆身邊最信任的人。更有甚者，全公司人都知道他玩politics，都不喜歡他，但老闆即使知道他玩politics，卻仍然重用他，而且信任他。死未？

 

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