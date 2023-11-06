辦公室政治 | 職場常見搵笨事件！你年紀輕升職怕害了你？你升職有人工加我卻沒有？上司的語言偽術你領教過嗎？

「你年紀太輕，升了你職，可能害了你，所以還是慢一點好。」說的人苦口婆心，一臉誠懇，像大姐姐般讓這個小妹妹感到絲絲温暖。

事實是她真的太年輕了。30歲不到，就已經做了一間跨國公司的部門主管，若再升一級就是部門總監。在行內，10-15年以上年資可是不成文的規定。

她以為上司對她真的好，所以叫她做甚麼也任勞任怨。每晚11、12點放工是平常事，星期六、日也會返回公司加班做報告。

最後她還在公司附近租了屋，方便返工。

上司知道後更加肆無忌憚的把工作交給她。當然，她是行的，創意、管理、效率都令人信服。這正正是她不斷升職加薪的理由。

工作愈來愈多，擔子愈來愈重，表現亦愈來愈好，自然對自己的前途特別關注。但上司每一次都以她年紀輕，是個「o靚妹」這個理由搪塞敷衍她。

三年過去，她已經32歲了，她開始懷疑上司是否找藉口推搪她。卒之上司加了她一個在她看來是一種侮辱的人工，而上司說你比我好，我升了職也沒有加人工。她雖然半信半疑，但是也接受了這個現實。

直到一天，上司說漏了嘴，跟其他人說之前升職加了70%人工。她終於如夢初醒。

辦公室內有許多這樣的人，他們自己得了公司最多的金錢資源，對同事卻苛刻無比。

曾經接收一個部門，和每個同事見面時都會問一問他們對公司的期望等，有個員工甚麼也沒有說，而且充滿敵意。

之後把他的履歷拿來一看，以他的資歷不應該只是個高級記者；即使是，人工也應該有兩萬多，但他兩萬也不到。

好生奇怪，找他的直屬上司來了解一下。原來他在另一家報館當副採主，因公司結業，找工作很久。轉來我們這間公司時，當時負責決定請人的副總認為這是壓價良機，於是只給他一個高級記者職銜，給他兩萬不到的人工。也怪不得他對我充滿敵意，不把我這個新老總放在眼內了。

當然這個員工亦有他的缺點，就是怎麼可以對新上司態度惡劣，而且之後亦發現他工作上有不盡責的時候。

但不管怎樣，辦公室內要做到公正嚴明，不能「搵同事笨」，對優秀員工要給他應得的人工。