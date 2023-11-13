辦公室政治 | 老闆的「管理學」！最不想部門之間有Team Spirit？製造敵人，才有效管理下屬？

「老闆叫我要製造敵人，這樣才可以有效管理下屬。」朋友說他公司引入360度appraisal 機制，以評估員工表現，結果出人意外。

正確名稱應該叫「360度評估反饋」（360°Feedback）或叫「全方位考核法」比較清楚。簡單來說就是任何一個員工，他的appraisal 不只是由上司替他做，而是任何和員工有接觸的人，例如上司、下屬、其他部門同事、vendor，甚至顧客等也可以給他做appraisal 。

這就是全方位、各個角度來評估員工的方法。評估內容涵蓋溝通技巧、人際關係、領導能力、行政能力等。理論上員工可以從這些不同的人眼中看到自己的優點缺點，而且不是由上而下只由上級主管評定他的傳統方式。

起初，全公司都有點忐忑，不知結果為何！朋友是公司的Managing Director，在西方公司工作多年，慣見西方管理一套，有點習以為常。更何況他是大老闆兩年前親自找他回來整頓公司的，這些日子公司業績大升，他就更不以為意。

話說兩年前，朋友入到這家大媒體做MD，當時年年公司賺大錢，廣告不愁，客戶爭頭版靚位置搞到價錢飛漲。廣告Sales根本不用見客，廣告已經蜂擁而來，搞到唔夠版位賣要踢稿。

正因如此，廣告收入豬籠入水，廣告部高層也好、team head也好，他們日日上午返去公司，開開會，吃完午飯下午走去開枱。當然老闆也風聞其事，但大家都認為最緊要做到數。

於是大老闆從外國公司找朋友入去，初初叫總經理，管埋廣告部。其實明眼人都知道老闆想找他做刀手，整頓廣告部，但手法不是cut人，而是朋友做醜人，大幅提高quota。

這是最乞人憎的位置，亦是最令人討厭的方法。提高quota意味著員工的工作多了，賺的錢卻少了，唯一辦法是搵多點生意；於是便不能日日下午開枱了。廣告部的人個個怨聲載道。

朋友工作兩年，業績竟然大升，士氣亦不差，廣告部真的少了偷偷去打牌。至於朋友用了甚麼方法，並不重要，最重要是大老闆這一年引入360度appraisal 機制。

一般預計，朋友應該有許多下屬，尤其廣告部同事不滿他。怎知，他的評估結果是所有同事、下屬、其他部門同事、vendor，甚至廣告商都給他最高評分。而他在溝通技巧、人際關係、領導能力和行政能力方面都是A級。

這不但出乎朋友自己所料，而且還令大老闆意外。他不但沒有稱讚朋友，還建議朋友在新的一年要製造一兩個敵人。

朋友很詫異，他老闆說了一大堆管理公司要學Conflict Management ，和諧並不適用於追求高速發展的公司，競爭才是，競爭愈激烈愈好。

朋友聽得一頭霧水，問我。

我說華資老闆喜歡玩弄權術，搞平衡，他們不喜歡下屬和下屬之間，尤其是身邊幾個高層走得太埋，若果做埋朋友更差。他是怕幾個高層若果一齊「兵變」便出事了，所以讓高層之間競爭，即使鬥到水深火熱更好，這樣他才可以從中搞平衡。

當老闆叫大家講Team Spirit，講跨部門合作時，最沒有Team Spirit，最不想部門之間真誠合作的人就是老闆，玩分化才是他的真面目。所以朋友愈成功，他老闆愈擔心，便叫他製造敵人了。