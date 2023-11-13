  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

13/11/2023

辦公室政治 | 老闆的「管理學」！最不想部門之間有Team Spirit？製造敵人，才有效管理下屬？

#管理 #分化 #辦公室貼士 #職場小貼士 #辦公室政治 #Team Spirit #Conflict Management #管理學 #生產力 #競爭 #兵變 #Appraisal #搞平衡 #高層競爭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「老闆叫我要製造敵人，這樣才可以有效管理下屬。」朋友說他公司引入360度appraisal 機制，以評估員工表現，結果出人意外。

 

　　正確名稱應該叫「360度評估反饋」（360°Feedback）或叫「全方位考核法」比較清楚。簡單來說就是任何一個員工，他的appraisal 不只是由上司替他做，而是任何和員工有接觸的人，例如上司、下屬、其他部門同事、vendor，甚至顧客等也可以給他做appraisal 。

 

　　這就是全方位、各個角度來評估員工的方法。評估內容涵蓋溝通技巧、人際關係、領導能力、行政能力等。理論上員工可以從這些不同的人眼中看到自己的優點缺點，而且不是由上而下只由上級主管評定他的傳統方式。

 

　　起初，全公司都有點忐忑，不知結果為何！朋友是公司的Managing Director，在西方公司工作多年，慣見西方管理一套，有點習以為常。更何況他是大老闆兩年前親自找他回來整頓公司的，這些日子公司業績大升，他就更不以為意。

 

　　話說兩年前，朋友入到這家大媒體做MD，當時年年公司賺大錢，廣告不愁，客戶爭頭版靚位置搞到價錢飛漲。廣告Sales根本不用見客，廣告已經蜂擁而來，搞到唔夠版位賣要踢稿。

 

　　正因如此，廣告收入豬籠入水，廣告部高層也好、team head也好，他們日日上午返去公司，開開會，吃完午飯下午走去開枱。當然老闆也風聞其事，但大家都認為最緊要做到數。

 

　　於是大老闆從外國公司找朋友入去，初初叫總經理，管埋廣告部。其實明眼人都知道老闆想找他做刀手，整頓廣告部，但手法不是cut人，而是朋友做醜人，大幅提高quota。

 

　　這是最乞人憎的位置，亦是最令人討厭的方法。提高quota意味著員工的工作多了，賺的錢卻少了，唯一辦法是搵多點生意；於是便不能日日下午開枱了。廣告部的人個個怨聲載道。

 

　　朋友工作兩年，業績竟然大升，士氣亦不差，廣告部真的少了偷偷去打牌。至於朋友用了甚麼方法，並不重要，最重要是大老闆這一年引入360度appraisal 機制。

 

　　一般預計，朋友應該有許多下屬，尤其廣告部同事不滿他。怎知，他的評估結果是所有同事、下屬、其他部門同事、vendor，甚至廣告商都給他最高評分。而他在溝通技巧、人際關係、領導能力和行政能力方面都是A級。

 

　　這不但出乎朋友自己所料，而且還令大老闆意外。他不但沒有稱讚朋友，還建議朋友在新的一年要製造一兩個敵人。

 

　　朋友很詫異，他老闆說了一大堆管理公司要學Conflict Management ，和諧並不適用於追求高速發展的公司，競爭才是，競爭愈激烈愈好。

 

　　朋友聽得一頭霧水，問我。

 

　　我說華資老闆喜歡玩弄權術，搞平衡，他們不喜歡下屬和下屬之間，尤其是身邊幾個高層走得太埋，若果做埋朋友更差。他是怕幾個高層若果一齊「兵變」便出事了，所以讓高層之間競爭，即使鬥到水深火熱更好，這樣他才可以從中搞平衡。

 

　　當老闆叫大家講Team Spirit，講跨部門合作時，最沒有Team Spirit，最不想部門之間真誠合作的人就是老闆，玩分化才是他的真面目。所以朋友愈成功，他老闆愈擔心，便叫他製造敵人了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #分化 #辦公室貼士 #職場小貼士 #辦公室政治 #Team Spirit #Conflict Management #管理學 #生產力 #競爭 #兵變 #Appraisal #搞平衡 #高層競爭

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk