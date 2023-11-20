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20/11/2023

辦公室政治 | 辦公室有一種失敗，叫進攻！職場如戰場，有時開火，有時停戰，有時撤退！勝利關鍵是甚麼？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　朋友原先以為上司在滿約以後離開，想著卒之有好日子過了。怎知上司在滿約前夕做了許多佈置，令到部門內許多人辭職，又或者出現矛盾，藉此讓自己有理由留多半年……

 

　　朋友不是看著上司的位置，只是希望流程順利一點。因為上司是個辦公室大玩家，她喜歡在工作流程上玩功夫，令朋友苦不堪言。

 

　　他知道上司不喜歡他，原因是他有自己一套，不完全聽話；加上他表現優越，即使年紀只有30出頭，但她仍擔心他威脅到她的位置，於是向他處處設防。

 

　　朋友找我訴苦，我說我們不玩辦公室政治，但不能不懂，亦不能不防。

 

　　我和他講起以前教過我的肥波士的理論，說：「許多人以為打仗就是要進攻，而且要勇往直前，視死如歸。不錯，打仗的目的是要佔領，但要勝利的方法不一定是進攻。」

 

　　事實上辦公室內每天都在打仗，大的小的，有贏有輸。有時相安無事，但背後也危機重重，充滿殺著。

 

　　許多人以為戰爭的勝利是大小戰役贏輸的總和，所以只顧進攻。卻其實戰爭的最後勝利往往是由一場最重要的戰役來決定，而之前大大小小的戰鬥都是為了這場決戰而作準備。

 

　　零星的戰鬥和慘烈的廝殺都是為了浪費敵方的彈藥，消耗敵人的戰鬥力，更重要的是消磨敵人的意志。

 

　　不戰而屈人之兵才是戰爭的真諦，可是任何戰爭都不會沒有傷亡，只要把傷亡減至最少，把戰爭規模壓縮，保留彈藥、維持戰鬥力，堅持高昂的士氣，等待最後決勝一戰的時刻，才有機會打贏戰爭。

 

　　辦公室政治和真正戰爭一樣，不需要無時無刻去打仗，有時要打，有時要停，有時甚至要撤退，一切要看形勢時機和戰略需要。

 

　　我提醒朋友，像他一樣每天只顧住工作，加班加點，把工作做到加零一，卻同時把下屬拉扯到最辛苦，成績雖然驕人，但同事卻忙到疲於奔命。正因如此，才給上司機會在背後挑動部門，搞到有人辭職，有內部矛盾，令他苦不堪言。

 

　　朋友上司的目的，既出於不想離開，想再獲得一份薪酬豐厚的合約，亦同時可以打擊朋友更上一層樓的機會。即使自己得不到合約，也要拖垮朋友，這也叫做戰績。

 

　　我說你在辦公室裏只管勇往直前，以為這便足夠，其實是不夠的；要做到瞻前顧後，否則一樣是失敗。

 

 

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