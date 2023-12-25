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25/12/2023

辦公室政治 | 平日鬥到你死我活，突然一齊食飯？強強聯手對付老細也！

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　發生了甚麼事？他們竟然一齊去吃飯？

 

　　辦公室一角，這班人七嘴八舌。他們口中的他們，是公司管理層的第一和第二號人物：一個是負責雜誌出版的總編輯，一個是負責雜誌廣告和銷售的總經理。兩個都是老闆左右手，卻不咬弦。他們基本上在雜誌發展和內容方向上都有不同看法。

 

　　總編輯有江湖地位，但人十分急躁，而且主觀，自以為是。每遇到甚麼不滿，便像火山爆發般。

 

　　總經理城府極深，卻人前人後充滿笑意，而且客客氣氣。即使遇上甚麼麻煩，不會喜怒形於臉上。

 

　　這樣的描述，應該不用猜測，也知道最後勝負誰屬了。

 

　　話說回來，他們「爭持」的是甚麼呢？公司出版雜誌，雜誌賣得好，賣個滿堂紅，賣到再版，人人爭著邀功。總編輯會說封面煞食、夠吸引力；總經理則說報攤擺書擺得好，刺激銷售。

 

　　雜誌賺錢，總編輯說美術設計封面正，記者故事寫得好；總經理說Sales跑到數、廣告爆棚。

 

　　不管怎樣說，因為賣到書，兩人爭持的都是枝枝節節。

 

　　但若雜誌賣不去，個個星期退書（以為可以賣得多，於是印刷多了，卻賣不出，報販退書），等於蝕大本。

 

　　於是總編輯說報攤擺書位置擺得不好，刺激不到銷售；總經理說封面不煞食、沒有吸引力。

 

　　雜誌蝕錢，總編輯說Sales跑不到數、廣告不夠；總經理說美術設計封面差，記者故事寫得不好，無得sell。

 

　　不管怎樣說，因為賣不到書，所有爭持都是大是大非。

 

　　當然爭持不是大吵大鬧，只是總編輯火爆發炮，總經理則語帶譏諷，以柔制剛。至於其他人則坐在一旁，看他們如何收科。

 

　　若老細在，他也會借勢插人，視乎他的心情好壞；較多時候是讓他們爭持到某一個點上時說：「不要說了，度條新橋啦。」

 

　　這個點就是不讓雙方「爭持」到一發不可收拾，到決裂的地步。

 

　　情況和之前講述的一樣……

 

　　老細為甚麼偏偏請來兩個不能好好合作卻做著同一件事的人？就是讓他們為了自己的利益而鬥，鬥的目的是打贏對方，最終不管哪一個贏出，都是公司得益。

 

　　這一次，他們兩個人竟然相約吃飯，究竟發生甚麼事？當其他人還在胡亂猜測時，我認為他們正「聯手」應付老細。這正正是老細最不樂於見到的事，強強聯手對付他！

 

 

 

 

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