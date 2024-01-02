辦公室政治無處不在？自由人亦難逃宿命！如何頂住來自上頭的壓力？見慣了也就習慣了！

當娛樂新聞在女星名字前加上胸圍cup size，胡亂拼湊故事作頭條時，我們該如何做報紙的娛樂新聞呢？

講爆，爆不起；講印象，白開水；講深度，讀書人不看……

讀者不鍾意，甚麼樣的讀者看甚麼東西。

如果他們要看明星走光相艷照的話，就讓他們去看別家吧，我們這裏沒出賣。

但現實是每次開會，壓力都不少，尤其來自Sales方面。廣告客戶都是看反應，甚麼叫爆，他們就是要爆，更不管是真是假，最緊要有noise。

那一年，剛好有一位選美冠軍出身的，給人把她跳給摰愛的性感舞蹈片段放上網，引起哄動。很多報紙亦把相關視頻截圖刊登，甚至放在封面。

剛出席一個午餐論壇，講新聞自由。主持人說今天講這個題目太大了，但又太重要了。

我說議題看似很大，其實卻不複雜，很簡單。

問他們：誰看過這兩天最爆的艷舞片段？

起初，大家都有點尷尷尬尬，然後見有人舉手，最後差不多所有人都舉了手。

當然啦，很正常吧。

之後我再問：如果片中人是你的太太、女朋友或女兒，你們會看嗎？

全場鴉雀無聲，亦沒有人舉手。

當然啦，亦很正常吧。

問：如果作為總編輯，你把別人太太、女朋友或女兒的照片印在雜誌封面；但你會把自己太太、女朋友或女兒的照片印在雜誌封面上嗎？

當然不會了。

我說，這是甚麼新聞自由？

新聞自由看似客觀，其實是有一條無形界線的，而且界線是有人來定，只不過大家未必知道罷了。

我說甚麼是新聞自由，其實很簡單：將心比己，傷害到別人的，怎樣也不能做；何況那是人家的私隱密事。

當然我們沒有刊登那些照片，同事卻也面對不少壓力。老闆不會直接指示，他才不管這些，他只看賺不賺錢；反而他身邊的兩大護法，不斷試探兼給負責娛樂版的同事壓力。

他們說甚麼「落細張一啲」沒問題，又或者可以打打格……

因為他們見到對手出相上封面，人人有話題，覺得自己冇面子。其實出了街，這樣的報格，才沒面子。

在辦公室內要頂住來自上頭的壓力，許多時候都透不過氣來。不要以為可以一走了之，其實每個辦公室內，一樣充滿政治；即使你做自由人，也一樣在不同辦公室內看到這樣一個政治世界。

見慣了，也就習慣了。